WhatsApp'ta Silinen Mesajlar Nasıl Okunur?

Hayatta en acı şeylerden biri de yanlış kişiye, hatta gruba yanlış mesajı atmaktır. Ben çok yapıyorum, oradan biliyorum. Neyseki Zuck benim gibi aklı beş karış havada insanlara bir ikinci şans tanıdı da bir ihtimal de olsa yaptığımız saçmalığı ortadan kaldırabiliyoruz. WhatsApp'ın mesaj silme özelliğinden bahsediyorum. Yeteri kadar hızlıysan hayat kurtarır, hayat!

Ancak bu hayati özelliğin bir açığı var ki özellikle grup mesajlaşmalarında telefon bağımlısı arkadaşlarınız yanlışlıkla ayağınıza sıkabilir. Nasıl mı?

Gördüğünüz gibi oldu ki mesajınızı silemeden biri alıntıladı, "Anlayamadım cinım" yazdı, geçmiş olsun. Siz istediğiniz kadar mesajı herkeslerden silin, o alıntılanma kutusunda o mesaj apaçık okunuyor.

WhatsApp Mesaj Silme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Öncelikle malzemelerimizi sayalım: kararlılık, hız ve tabi şans. Mesajınız iletildikten sonraki 7 dakika içerisinde uygulama size mesajı karşı taraftan silme hakkını tanıyor. Tabii siz silene kadar karşı tarafın çevrimiçi olmaması da mühim. Yoksa neyi sildiğinizi görmesi, hiç silmemenizden kötü olabilir.

Tek yapmanız gereken silmek istediğiniz mesaja uzun basarak, çıkan seçeneklerden önce 'sil'i sonrasında da 'herkesten sil'i seçmeniz. Tabi mesaj buharlaşıp uçmuyor, yerine "Bu mesaj silindi." uyarısını bırakıyor. Kısacası eğer bir mesajı silecekseniz, sonrasında neden sildiğinize de güzel bir sebebiniz cebinizde hazır olsun.