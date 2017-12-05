WhatsApp'ta Virüs Tehlikesi

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp’da son günlerde virüs şoku yaşanıyor. Uygulama içinde kol gezen sahte bir bağlantı, kullanıcıların boşluğundan faydalanarak kişisel güvenliği tehdit ediyor.

WhatsApp uygulamasında daha önce de gündeme gelen virüslü link tehlikesi yeniden gün yüzüne çıktı. Üzeri ustalıkla örtülen virüslü bağlantı şimdilik bertaraf edilse de aynı yöntemin tekrar hortlaması çok muhtemel görünüyor. WhatsApp’da kurulan tuzakta bu kez kullanıcılara WhatsApp’ın yeni renklerle kullanılabileceğini bildiren bir bağlantı gönderiliyor. Sahte bir URL’nin gömülü olduğu bu bağlantı ise kullanıcıları yeni WhatsApp renklerinin aktifleştirilmesine yönlendiren bir sayfaya yönlendiriyor. “Şimdi Aktive Et” butonunun yer aldığı bu bağlantı, adres çubuğunda Kiril alfabesiyle oluşturulduğu için gözden kaçıyor.

Tüm mobil işletim sistemlerinde yeni WhatsApp renklerinin kullanılabilir olduğunu bildiren sayfada aktive et butonuna tıklandığı an bir Chrome uzantısı sayfası açılıyor. İşin bu kısmına ise Google tarafından önlem alındı. Hileli bir şekilde puanı yükseltilen bu uzantı sistemden kaldırıldı. Böylece WhatsApp renkleri tuzağı bozulmuş oldu. Ancak kullanıcıların kaygılanması gereken nokta ise bu tuzağın farklı yemlerle tekrar kurulması. Yani bugün size WhatsApp’da renk düzenlemesi yapabileceğinizi bildiren bağlantı yarın başka bir konuyla üzeri örtülüp tekrar karşınıza çıkabilir.