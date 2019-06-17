WhatsApp’ta Yanlış Kişiye Fotoğraf Gönderme Devri Bitiyor

Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, çok önemli bir özellik üzerinde çalışıyor. Söz konusu yenilikle birlikte, artık kullanıcılar bir görseli paylaşırken alıcı isimlerini de görebilecek.

Sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, Android beta kullanıcıları için yayınladığı v2.19.173 güncellemesinde uygulamaya yeni bir özellik dahil etti.

WhatsApp başta olmak üzere diğer anlık mesajlaşma uygulamalarındaki en büyük sorulardan biri, fotoğrafların yanlış kişilere gönderilmesi olsa gerek. Neyse ki, WhatsApp’ın yeni özelliği bu duruma bir son verecek.

Kullanıcıların, fotoğrafları doğru kişilerle paylaştığından emin olmasını isteyen popüler uygulama, platforma eklediği yeni özellikle artık bir görsel paylaşılırken, alıcı isimlerinin görülmesine imkan tanıyacak. Kullanıcılar böylece, paylaşacakları fotoğrafların doğru kişiye gittiğinden kesin olarak emin olacak.

Söz konusu özelliği şu an için yalnızca Android beta kullanıcıları için açan WhatsApp, test sürecinin ardından yeni özelliğini diğer kullanıcıların da beğenisine sunacak. iOS kullanıcıların yeni özelliğe kavuşup kavuşmayacağını ise henüz bilmiyoruz.

Dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren WhatsApp, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, uygulamanın 2020’den itibaren reklam almaya başlayacağını duyurmuştu.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken platform, son olarak kullanıcıların sesli mesajları birbiri ardına otomatik olarak dinlemesini sağlayacak yeni özelliğini 2.19.150 beta sürümünde kullanıma sunmuştu.