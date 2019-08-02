Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu olan WhatsApp'ta yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Dikkatli olun dolandırılmayın!

WhatsApp'ta Gelen Her Mesaja İnanmayın

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyar kullanıcıya hizmet vermekte. Son dönemde WhatsApp'ta dolandırıcılıklar artış göstermeye başladı.

Dolandırıcılar WhatsApp'ın yıl dönümünü kutlamak amacıyla anketi dolduran her kişiye 1.000 GB internet hediye edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışmakta. Gönderdikleri mesajların altına bir adet link ekleyen dolandırıcılar, bu link sayesinde sahte reklam tıklaması elde ederek para kazanmaktalar.

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban dolandırıcılıklar hakkında şunları söyledi: "Siber saldırganlar zaafiyetlerimizin farkındalar. Fazla güven duyduğumuz, meraklı olduğumuz veya yardım etmek istediğimizde, panik yaparak acele kararlar verme eğiliminde olduğumuzu bilirler. Oltalama (phishing) saldırıları bu insan davranışlarını istismar eder.

Savunmanın birinci kuralı, alınan hiçbir mesaja körü körüne güvenmemektir. Gerçek olamayacak kadar güzel gelen mesajlardaki hiçbir şeye inanmayın, gerçek değildir. Çünkü sadece bir tıklama tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü sonuçlara neden olabilir. Mesajın ve göndericinin gerçek olup olmadığını farklı kanallardan kontrol etmeye çalışın. Şüpheniz varsa direk silin."

Sizler dolandırıcıların WhatsApp üzerinden yeni para kazanma yöntemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!