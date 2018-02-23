WhatsApp Tadımızı Kaçıracak

WhatsApp'ın tadı kaçacağa benziyor. Bugüne kadar nereden para kazandığı belirsiz sevgili uygulamamız bilgilerimizi şirketlere sızdırmaya başlayabilir. Eline dizine dursun be Zuck! Mezara mı götürüceksin o kadar parayı?

Biraz sakinleşip tane tane anlatayım. Şöyle ki, henüz netlik kazanmamakla beraber yurt dışı basınında yükselen seslere göre WhatsApp üzerinden reklam mesajları gelmeye başlıyor. Nasıl ki hiç alışveriş yapmasanız bile gelen o indirim sms'leri var ya, işte onları artık WhatsApp üzerinden almaya başlayacağız gibi duruyor. Hayır anlamıyorum ne yapacaklar okundu olup cevap vermeyince trip mi atacaklar?

Yıllardır okumadan imzaladığımız Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'nın sızdırıldığını öne süren teknoloji alemi, geçtiğimiz ay hizmete giren WhatsApp Business'tan sonra bu yeniliğin ortaya çıktığını öne sürüyor. Bildiğiniz üzere sosyal medya üzerinden satışların durdurulamaz şekilde yaygınlaşması sonucunda geliştirilen WhatsApp Business, işletmelerin kendilerine özel profil oluşturarak müşterileriyle kolay iletişime geçebilmelerini amaçlıyordu. Yalnız bu yenilikle birlikte bilgilerimizin hangi şirketlere ne koşulda paylaşılacağı kafaları karıştırdı.

Facebook, konu hakkında sessizliğini koruyor. Ancak akıllardaki en büyük soru işareti bilgilerin paylaşılırken bize sorulup sorulmayacak olması. Malum sosyal medya devinin elinde istemeyeceğimiz kadar bilgi var. Nelerden hoşlanıyor, nerelerde takılıyor hatta gizli gizli kimleri stalklıyoruz biliyor. Bu tip bilgileri şirketlerle paylaşmasının tehlikelerini düşünmek bile oldukça korkutucu.