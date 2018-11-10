WhatsApp'tan 10 Kasım'a Özel Atatürk Sürprizi

Dünyanın en popüler mesajlaşma ağı olan WhatsApp, 10 Kasım'a özel bir çıkartma ekledi. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya gelen özellik kapsamında çıkartmaları ön planda tutan WhatsApp, Atatürk'ü unutmadı.

Birkaç gün önce WhatsApp'a gelen bir özellik kapsamında karşınızdaki kullanıcıya çıkartma atabiliyordunuz. Her alanda farklı farklı çıkartmalar ekleyerek kullanıcıları teşvik etmeye çalışan WhatsApp, 10 Kasım'da yani Atatürk'ün ölüm yıldönümünde güzel bir sürpriz yaptı.

Şu anda yalnızca Android kullanıcıları için sunulan Atatürk çıkartmasında imza ve portre yer alıyor. Sohbet ettiğiniz kullanıcılara göndererek bu özel günü anmanıza olanak sağlayan WhatsApp'ın sticker kullanımı konusunda da iyi işler çıkarttığını söylemek gerekiyor.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe özel olarak getirilen bu çıkartmanın kullanıcılar tarafından da sevildiğini belirtmek lazım. Çıkartmalar güncellemesini "Artık sohbetlerde çıkartmalar gönderebilirsiniz" şeklinde duyuran WhatsApp'ın her geçen gün yeni çıkartma ekleyeceğini düşünüyoruz.