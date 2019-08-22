WhatsApp'tan Para Transferi Yapılabilecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu olan WhatsApp'a yepyeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar çok yakında WhatsApp üzerinden para transferi yapabilecek. Görünüşe göre WhatsApp'ın yeni özelliği çok sevilecek.

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyar kullanıcıya hizmet vermekte. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

CNBC'ye göre çok yakında WhatsApp üzerinden kolayca para transferi yapılabilecek. WhatsApp, para transferi özelliğini ilk olarak Endonezya'da test edebilir. Şirketin dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başladığı konuşulmakta.

Para transferi özelliğinin nasıl kullanılacağı, işlem ücreti alınıp alınmayacağı şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Detayların önümüzdeki günlerde sızdırılması beklenmekte.

Şu anda Amerika'daki kullanıcılar Facebook Messenger üzerinden para transferi yapabilmekte. Kullanıcılar Facebook Messenger üzerinden para göndermeden önce sisteme banka hesap bilgilerini kaydetmesi isteniyor.

Banka hesap bilgilerini sisteme kaydeden kullanıcılar, Facebook Messenger üzerinden hiçbir işlem ücreti alınmadan para transferi işlemini gerçekleştirebiliyor.

WhatsApp'a gelecek olan para transferi özelliğinin de Facebook Messenger'daki ile aynı olması beklenmekte. WhatsApp'ın para transferi özelliği hakkında detaylar geldikçe sizlere aktaracağız.