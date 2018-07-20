WhatsApp'tan Sahte Haberlere Karşı Önlem

Bir süre önce Hindistan'da WhatsApp'tan yayılarak yaşanan sahte haber vakasında hükümet büyük zedelenme yaşamıştı. Bunun ardından WhatsApp'a karşı sert tutum içerisinde olan Hindistan, uygulamanın sahte haberlere karşı yeni özellikler getirmesine neden oldu.

Bundan böyle WhatsApp üzerinde aynı mesajı en fazla 20 kullanıcıya gönderebileceksiniz. Olayın yaşandığı Hindistan'da ise aynı mesaj maksimum 5 kişiye gönderilebilecek. Ayrıca, resimlerin ve videoların yanında görünen başkalarına iletme kısayol düğmesi de kaldırılacak.

Hindistan, WhatsApp'ı Yasaklayabilir

Kısa süre önce başkası tarafından alıntı yapılarak gönderilen mesajlarda etiketlemeler yaparak 'mesajın alıntı olduğunu' göstermek isteyen WhatsApp'ın, yeni özelliği ise sahte haberlere karşı alınmış durumda. Fakat Hindistan yönetimi, şirketin yapmış olduğu bu yeniliği beğenmedi ve WhatsApp'taki diğer önlemleri incelemek için bir grup kurdu.

Sahte haberlere karşı daha fazla kısıtlama yapması ön görülen WhatsApp için de durumlar bir hayli sıkıntılı. Çünkü yalnızca Hindistan pazarında 200 milyondan fazla kullanıcısı var fakat uygulama, hükümetin şartlarını yerine getiremezse korkunç sonuçlar doğabilir.

Son olarak WhatsApp kullanıcıları bilgilendirmek adına bir afiş hazırladı. Bu afişte sahte haberlere karşı nasıl önlemler alınabileceğine yer verildi. Bakalım Hint hükümeti WhatsApp için daha fazla uyarıda bulunacak mı, yoksa WhatsApp gerekli yenilikleri yapacak mı?