Whatsapp’a Tek Seferlik Video Mesaj Butonu Geliyor!

Whatsapp kullanıcılarına yeni bir özellik daha sunuyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerine 60 saniyelik anlık video mesajı gönderebilecek. Anlık sesli mesajların uçtan uca şifrelenmesi gibi bu özellik de uçtan uca şifrelenecek.

Whatsapp, bu özellik için "Anları paylaşmaya yepyeni bir boyut getirmesini ve duygusal olarak daha ifade edici bir deneyime olanak sağlamasını" beklediğini söyledi. Tek seferlik mesaj butonu bugünden itibaren kullanıma açık olacak.

Yapılan bir başka açıklamada ise özelliğin dünya çapındaki tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulmasının birkaç hafta sürebileceğiyle ilgili oldu.

Anlık Mesaj Butonu Nasıl Kullanılacak?

Mark Zuckerberg'ün paylaştığı videoda kullanıcıların video kayıt moduna geçmek için sohbetin sağ köşesinde yer alan ses kaydı simgesine dokunmaları gerektiği görülüyor. Ses kaydı simgesine bastıktan hemen sonra sağ köşede yeni bir video kayıt seçeneği belirecek. O seçeneğe dokunduklarında ise 60 saniyelik videonun kaydına başlamış olacaklar.

Videoyu kaydetmeyi bitirdikten sonra, kullanıcıların karşısına bir de önizleme seçeneği çıkacak. Önizlemeyi seyrettikten sonra ise kısa video filmini sohbete atıp kaydedebilecekler.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık tek kullanımlık videolarını galeriye kaydetmek zorunda kalmadan WhatsApp üzerinden hızlıca paylaşabilecekler. Böylece video içerikleri daha hızlı ve verimli bir şekilde paylaşılmış olacak.

Siz bu yeni özelliği kullanacak mısınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.