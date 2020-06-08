WhatsApp Kullanıcılarının Telefon Numaraları İnternete Düştü

Sunduğu pek çok güvenlik çözümü ile birlikte WhatsApp, en güvenilir anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi olarak öne çıkıyor. Buna karşın, her uygulamanın bir açığı olabilir. WhatsApp kullanıcılarının telefon numaraları ve hatta bazı durumlarda özel bilgileri ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalmış olabilir. İşte söz konusu açığa dair merak edilen detaylar ve dahası!

WhatsApp Kullanıcılarının Telefon Numaraları Risk Altında mı?

Jane Wong tarafından tersine mühendislik yöntemi ile keşfedilen yeni bir detay, kullanıcıların gizli kalmasını istediği bazı bilgileri ortaya dökebilir. Söz konusu keşfe göre Google, WhatsApp gruplarının davet linklerini arama sonuçlarında dizine ekliyor ve bu işlem, isteyen herkesin bu gruplara erişim sağlayabilmesine yol açıyor.

Eğer bir kişinin arama sonuçlarında bu gruplara ulaşması mümkün olursa gruba dahil olabilir ve grupta yer alan konuşmaları, içerikleri, kişileri ve kişilere ait diğer detayları görebilir. Tabii bazı gruplar özel ve gizli kalması gereken yerler olabilir ve bu durumda bunların da risk altında olabileceğini belirtmek gerekiyor.

Google, konu hakkında yaptığı açıklamada "Google, diğer arama motorlarının da yaptığı gibi açık internet sitelerindeki sayfaları listeledi. Burada olan budur. Bu, bir sitenin linkinin herkese açık olarak listelenmesine izin vermekten farklı bir durum değil. Arama sonuçlarımızda listelenen içeriği engelleyebilmek adına sitelere araçlar sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

WhatsApp da konu hakkında bir açıklama yaparak "WhatsApp gruplarındaki grup yöneticileri, oluşturdukları bağlantı ile herhangi bir kullanıcıyı bu gruba katılmaya davet edebilir. İntenette ve genel kanallarda paylaşılan tüm içerikler gibi, bu linkler de internette bulunabilir. Buna karşın kişilerin tanıdıkları ve güvendikleri kişilerle paylaştığı özel bağlantılar herkesin erişebileceği şekilde listelenmez." dedi.

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