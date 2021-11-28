WhatsApp Tepkiler Özelliğinden Bir Görüntü Daha Geldi!

WhatsApp tepkiler özelliğinin nasıl çalışacağını gösteren bir görüntü daha paylaşıldı. Dürüst olmak gerekirse söz konusu özellik, çoğu insan tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. WhatsApp'a gelen mesajlara bazen yalnızca dokunarak tepki vermek çoğu kullanıcı için oldukça önemli bir özellik olarak görülüyor.

Öte yandan bu söz konusu özelliğin ilk ortaya çıkmasından bu yana çok uzun olmasa da önemli ölçüde bir zaman geçti. WhatsApp'ın özelliğin üzerinde çalıştığı ile ilgili ilk bilgi, oldukça güvenilir bir kaynak olan WABetaInfo'dan geldi. O zamanlarda özelliğin nasıl çalışacağına dair çok kapsamlı bir bilgi yoktu.

Elbette ki kullanıcıların mesajlara emojilerle tepki vereceği biliniyordu ama kullanıcıların önünde çok fazla soru işareti vardı. Tepki verirken kullanılabilecek emojilerin bir limiti olacak mı, belli başlı emojiler mi seçilebilecek yoksa belli başlı emojilerin yanı sıra bütün emojiler de kullanılabilecek mi?

WABetaInfo sayesinde özellik hakkında artık daha fazla bilgi mevcut. Bu sefer özelliğin nasıl çalışacağına dair daha keskin fikirlerimiz var.

WhatsApp Tepkiler Nasıl Çalışacak?

Grup sohbetlerinde ve iki kişilik sohbetlerde kullanılabilecek.

Bir mesaja sadece bir tepki verilebilecek.

Aralarından seçim yapılabilecek sadece 6 emoji olacak.

WABetaInfo tarafından sağlanan bilgilere göre WhatsApp tepki verme özelliği hem grup sohbetlerinde hem de iki kişilik sohbetlerde kullanılabilecek. Ayrıca kullanıcılar bir mesaja sadece bir tepki verilebilecek. Başka bir deyişle daha önce zaten tepki kullanılan bir mesaja başka bir tepki daha kullanılamayacak. Yeni tepki, önceki tepkinin yerini alacak.

Son olarak özellik şimdilik oldukça sınırlayıcı gibi görünüyor. Kullanıcıların 6 tepkiden birini seçmesi gerekecek. Bu 6 emojinin dışında herhangi bir emoji kullanmaları mümkün olmayacak. Bu her ne kadar tepkilerde çeşitlilik görmek isteyenler için hayal kırıklığı yaratıcı olabilse de WhatsApp'ın özelliği henüz tam olarak kullanıma sunmadığını belirtmekte fayda var.

Şirket henüz özelliği geliştirme aşamasında olduğu için tepki çeşitliliğinin de değişmesi an meselesi olabilir. Örneğin özellik kullanıma sunulduğunda 6 emojinin dışında seçilebilecek çok daha farklı emojiler olabilir ve kullanıcılar bu belirli emojilerin haricinde diğer emojileri de kullanmaya başlayabilir.