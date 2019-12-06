WhatsApp, Toplu Mesaj Gönderme Özelliğini Kaldırıyor! İşte Sebebi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, toplu mesaj atma özelliğini kaldıracağını açıkladı. WhatsApp'ta toplu mesaj atamayacaksınız.

WhatsApp aldığı radikal karar ile bazı kullanıcıların toplu mesaj özelliğini devre dışı bırakacak. Toplu mesaj gönderme özelliği amacı dışında kullanıldığı için vatandaşlar tarafından sürekli eleştiri yağmuruna tutulmaktaydı.

Şartları ihlal ederseniz 7 Aralık 2019 tarihinden itibaren WhatsApp'ta toplu mesaj gönderemeyeceksiniz. WhatsApp konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarımızı ihlal eden suistimali önlemek için elindeki kaynakları kullanma (yasal işlem dahil) kullanmayı taahhüt eder. Bu nedenle, teknolojik yaptırıma ek olarak, bu tür bir istismarın platformdaki kanıtlarına bağladığımız bireylere veya şirketlere karşı yasal işlem yapıyoruz.

7 Aralık 2019'da başlayarak, WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi, Hizmet Şartlarımızı ihlal eden veya istismarda bulunanlara, otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirlediklerine karşı yasal işlemlerde bulunacaktır.