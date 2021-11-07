WhatsApp Topluluklar Özelliği ile Discord'u Tahtından Edebilir!

WhatsApp "Topluluklar" özelliği ile uygulamasının sadece basit bir anlık mesajlaşma uygulaması olmasının çok ötesine geçmesini sağlamak istiyor. Uygulamanın geliştiricilerinin söz konusu özellik üzerinde çalıştığını gösteren ilk kanıt, ekim ayında XDA Developers tarafından ileri sürülmüştü.

Her ne kadar kendi alanında rakip tanımayan bir uygulama olsa da yeni özellik ekleme konusunda oldukça yavaş ilerleyen bir uygulama olarak bilinen WhatsApp, iOS kullanıcılarının sohbetlerini Android'e geçirmesine izin vermeye daha çok yakın bir zamanda başladı. Şu anda pek çok mesajlaşma uygulamasının Android ve iOS arasında sohbet geçiş desteği sağladığına bakılırsa WhatsApp'ın kitlesine rağmen neden bu kadar yavaş ilerleme kaydettiğini anlamak güç olabilir.

Geliştiriciler, özellik eklemede aceleci olmasa da kullanıcılar ile buluşturduğu her özellikte uygulamayı farklı bir noktaya taşıyor. XDA Developers tarafından ekim ayında keşfedilen kodlar da yeni bir topluluk özelliği üzerinde çalıştığını göstermişti. Bu topluluk özelliği, görünüşe bakılacak olursa mevcut gruplar özelliği ile çalışacak.

XDA geliştiricileri, başlangıçta "Gruplar" özelliğinin "Topluluklar" olarak yeniden adlandırılacağını düşündüklerini fakat toplulukla bağlantılı kodların grup ile bağlantılı kodların yanında yer aldığını, bunun da her iki özelliğin de bir arada var olabileceğini gösterdiğini söyledi.

WhatsApp Topluluklar Özelliği ile İlgili Kanıtlar Artıyor

Özellik ile ilgili son bir bulgu da WABetaInfo tarafından paylaşıldı. Özelliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç hafta önce XDA Developers, gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulabilecek yeni bir WhatsApp özelliği olan 'Topluluklar' hakkında bazı bulgular keşfetti. Özelliği duyurmadan önce daha fazla ayrıntı ve ekran görüntüsü elde etmeyi seçtik ve bu nihayet bugün mümkün oldu."

WABetaInfo, toplulukların grup yöneticilerinin WhatsApp'taki gruplar üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlayan yeni bir özellik olduğunu söyledi.

Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde de görülebileceği üzere kullanıcılar topluluk sohbeti başlatabilecek. Şu anda bir grup sohbetinden hiçbir farkı bulunmuyor. Uçtan uca şifreleme de mevcut.

"Topluluklar" özelliğinin "Gruplar" özelliğinden farkı, topluluk simgesinin yuvarlak kenarlı kare olması. Bu, onu gruplardan ayrı kılınabilir hale getiriyor.

WhatsApp Topluluklar Ne İşe Yarıyor, Ne Zaman Çıkacak?

Yöneticiler, topluluk ile ilgili bazı gruplar oluşturabilir. Bunu örneklendirmek gerekirse Discord sunucusu üzerinden hareket edilebilir. Bir Discord sunucusu topluluk olarak kabul edilirken kanallar ise topluluğun oluşturduğu, birbirinden farklı gruplar olarak tanımlanabilir.

Topluluk yöneticileri, topluluğun bağlantısını başkaları ile paylaşarak topluluğu büyütme fırsatına sahip olacak. Yeni özellik, yöneticilere topluluğa dahil olan grupları daha iyi yönetmelerini sağlamak için bazı birkaç araç da sunacak ancak bu özellik şimdilik hala geliştirme aşamasında olduğu için ne tür araçların geleceğinin bir cevabı bulunmuyor. Benzer şekilde özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da şimdilik soru işaretini koruyor.