Whatsapp 'Topluluklar' Özelliğini Duyurdu

WhatAapp, blog üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte topluluklar özelliğini duyurdu.

WhatsApp'a göre topluluklar ayrı gruplardan oluşan bir ana çatı olacak. Okullar, yerel kulüpler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi kuruluşların tek bir çatı altında toplanmasına ve işleri daha verimli bir şekilde yapmasına imkân sağlayacak.

Topluluk yöneticileri, hangi grupların dâhil edilebileceğini kontrol etmek için yetkilere sahip olacak. Ayrıca topluluktaki herkese duyuru mesajları yayınlayabilecekler. Whatsapp yeni özelliği tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

"WhatsApp Toplulukları sayesinde kullanıcılar ayrı grupları tek bir çatı altında, kendilerine uygun bir yapıda toplayabilecek. Böylece kullanıcılar, Topluluğun tamamına gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük sohbet gruplarını kolayca oluşturabilecek. Topluluklardaki kapsamlı yeni araçlar yöneticilere, herkese gönderilen duyuru mesajları ve dâhil edilecek grupları kararlaştırma gibi yetkiler verecek."

WhatsApp bu özelliğin önümüzdeki hafta kullanıma sunulacağını ve kullanıcıların deneyimlerinin toplulukları oluşturmakta önemli rol oynayacağını belirtti.

"Bir Topluluğa ait olsun veya olmasın, grupların WhatsApp'taki işleyişi konusunda da birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Böylece, insanların yeni yolları kullanarak paylaşmaya başlayacaklarını ve daha büyük sohbetlerdeki yükün azalacağını düşünüyoruz. Bu özellikler önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağından, Topluluklar hazır olmadan bile kullanıcıların bunları deneme şansı olacak."

WhatsApp 'Topluluklar' Özelliğinin Detayları

İfadeler: WhatsApp'ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

WhatsApp'ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek. Yönetici Tarafından Silme: Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek. Dosya Paylaşma: Artık 2 GB'a çıkarılan dosya paylaşma desteğiyle kullanıcılar projelerde kolayca işbirliği yapabilecek.

Artık 2 GB'a çıkarılan dosya paylaşma desteğiyle kullanıcılar projelerde kolayca işbirliği yapabilecek. Daha Büyük Sesli Arama Grupları: Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tamamen yeni tasarımıyla 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği bulunacak.

Whatsapp, toplulukları yapıları itibarıyla özel olduğundan, topluluklardaki mesajları da uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam edecek.