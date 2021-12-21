WhatsApp Uçtan Uca Şifreleme Konusunda Yeni Adım Atıyor

Whatsapp uçtan uca şifreleme konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. WABetaInfo, popüler anlık mesajlaşma hizmetinin üzerinde çalıştığı yeniliği gün yüzüne çıkardı. Şirket, kullanıcılara popüler anlık mesajlaşma hizmetinin iletişim için güvenli bir yer olduğunu hatırlatacak.

WhatsApp Uçtan Uca Şifreleme İçin Gösterge Ekleyecek

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti, uçtan uca şifreleme için ilginç bir adım atmaya hazırlanıyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulamanın belirli sayfalarında uçtan uca şifreleme desteğinin olduğu belirtilecek.

Uçtan uca şifreleme göstergelerinin yer alacağı sayfalar arasında Durum ve Çağrılar bulunuyor. Whatsapp ayrıca sohbet bölümüne de aynı göstergeyi eklemeyi planlıyor. Kullanıcılar, Durum, Çağrılar ve sohbet bölümlerinde uygulamanın uçtan uca şifreleme desteğine sahip olduğu bilgisini görebilecek.

Whatsapp Messenger, durumların, sohbetlerin, kişisel ve grup aramalarının uçtan uca şifreleme teknolojisi ile korunduğu konusunda kullanıcıları bilgilendirecek. Böylelikle şirket, anlık mesajlaşma platformunun arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurabileceğiniz güvenli bir yer olduğunu hatırlatacak.

Gizlilik ve güvenliğin DNA'larının bir parçası olduğunun altını çizen şirket, uygulamada yerleşik olarak uçtan uca şifreleme özelliğinin olduğunu belirtiyor. Yani bu özelliği kullanmak için aktif etmenize gerek yok çünkü özellik otomatik olarak etkindir.

Uçtan uca şifreleme teknolojisi, popüler anlık mesajlaşma platformunda yer alan mesajlarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı, sesli mesajlarınızı, belgelerinizi, durum güncellemelerinizi ve aramalarınızı güvenli hale getirir.

WhatsApp Son Görülme İçin Yeni Özellik Geldi

Anlık mesajlaşma platformunda yeni bir gizlilik özelliği aktif edildi. Böylece daha önce sohbet etmediğiniz kişiler son görülme durumunuzu göremeyecek. Bazı kişilerin ve işletme hesaplarının son görülme durumlarını göremeyen WhatsApp kullanıcıları, bunun bir hatadan kaynaklandığını düşünmüştü.

WhatsApp Messenger, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliği arttırmak için yeni bir özelliği aktif ettiklerini duyurdu. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre tanımadığınız ve daha önce sohbet etmediğiniz kişilerin son görülme durumunuza erişebilmesi zorlaştırıldı.

Whatsapp'ın uçtan uca şifreleme özelliği için gösterge üzerinde çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmetinin aldığı karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.