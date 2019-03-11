WhatsApp, Uygulamasının Resmi Olmayan Versiyonlarına Savaş Açtı!

Eğer WhatsApp’ın resmi olmayan, üçüncü parti versiyonlarından birisini kullanıyorsanız hesabınız geçici bir süreliğine kapatılabilir.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın internet sitesinde 'FAQ (sıkça sorulan sorular)' bölümünde, uygulamanın WhatsApp Plus ve GB WhatsApp gibi değiştirilmiş versiyonlarını kullananların, hesaplarının geçici olarak kapatıldığına dair uygulama içerisinde bir bildirim alacağı belirtiliyor.

Şirket bu konuda yaptığı bir açıklamada, "WhatsApp üçüncü parti uygulamaları desteklemiyor çünkü bu tarz uygulamaların güvenliğini doğrulayamıyoruz." ifadelerine yer verdi.

WhatsApp’ın, uygulamanın değiştirilmiş versiyonlarını kullananların hesaplarını tam olarak ne zamandan beri kapatmaya başladığı bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz hafta birçok kişi Twitter ve Reddit platformlarında birbirlerini bu konuda uyarmaya başlamıştı. WhatsApp, konu hakkında şimdilik başka bir açıklama yapmadı.

Eğer WhatsApp hesabınız bu sebeple kapatıldıysa, yine de endişelenmenize ve üzülmenize gerek yok. Çünkü kapatılan hesaplar süresiz olarak değil, sadece geçici olarak kapatılıyor.

Hesabınızı tekrardan aktif edebilmek ve kullanabilmek için tek yapmanız gereken, üçüncü parti WhatsApp uygulamasını silerek bunun yerine resmi WhatsApp uygulamasına geçiş yapmanız. Ancak bu işlemleri yapmadan önce, daha sonra tekrar ulaşabilmek için WhatsApp’taki sohbetlerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz.