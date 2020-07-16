WhatsApp Üzerinden Ada Satışı Yapıldı: 6,2 Milyon Dolarlık Ödeme

Bugün WhatsApp üzerinden ada satışı yapıldı ve konu gündeme adeta bomba gibi düştü. Üst düzey bir gelire sahip Avrupalı zengin, İrlanda'ya bağlı At Adası'nı satın aldı. Hadi gelin bu konuda bütün detaylara ayrıntılı bir göz atalım.

Öncelikle bilmeyenler için tekrardan hatırlatalım. Facebook tarafından geliştirilen WhatsApp platformu, ödeme alıp göndermeyi aktif hale getirmişti. Böylece platform aynı zamanda finansal bir kuruluş gibi işlemeye başladı. Herkes ilk başlarda sadece küçük miktarlarda ödemeler için kullanılacağını düşünüyordu. Fakat konuyla ilgili çok önemli bir şaşırtıcı haber geldi. Bir ultra zengin WhatsApp kullanarak ada satın aldı.

WhatsApp üzerinden ada satışı kolaylıkla gerçekleşti

157 dönümlük adayı 6,2 milyon dolara satın alan Avrupalı bu adam, muhtemelen kendisi için yeni bir yaşam alanı kurmak istiyor. 420 metrekarelik bir büyüklüğe sahip ve 7 odası bulunan ana ev şık detaylara sahip. Misafir evleri olarak geçen adadaki diğer evler ise 3, 2 ya da tek odalı şeklinde kullanılıyor.

WhatsApp ile yapılacak bu tür büyük işlemlerin henüz yeni olduğunu söyleyebiliriz. Kendisine ait bir helikopter pisti ve golf sahası bulunan böyle bir mekan, gerçekten de adeta yeni bir gezegen gibi. Adayı satın alanlar zaten daha çok bu yönüyle ilgileniyor.

Helikopter pisti, spor salonu, tenis kortu, üç ayrı plaj ve bir gemi limanı bulunan bu ada dünyada ilk. Herhangi bir eşi ve benzeri bulunmuyor. Aşağıda videoda ada ile ilgili ayrıntılara bakabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın, iyi seyirler.