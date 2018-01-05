WhatsApp ve Instagram Hikayeleri Birleşiyor

Yakın zaman önce Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram’a neredeyse aynı anda eklenen Hikayeler özelliği, özellikle Instagram üzerinde çok kullanılmaya başlanmış ve yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Bugün yayınlanan haberlerde, Instagram ve WhatsApp Hikaye özelliklerinin birleşebileceği iddia edildi.

Sosyal medya devi Facebook, yaklaşık iki yıl önce Snapchat’i milyarlarca dolar ödeyerek satın almak istemiş; ancak Snapchat gelen teklifleri geri çevirmişti. Snapchat’in teklifleri kabul etmemesinden sonra harekete geçen Facebook, sahibi olduğu bütün sosyal medya platformlarına Snapchat benzeri hikaye özelliği getirmişti. Özellikle Instagram’a eklenen hikaye özelliği çok sevilmiş ve yayınlanmasından kısa süre sonra milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Instagram’ın yakaladığı bu başarıya rağmen Facebook ve WhatsApp uygulamalarına eklenen hikayeler, yeterli ilgiyi görmemişti.

WhatsApp kullanıcılarının hikayeler bölümünü daha fazla kullanması için harekete geçen Facebook, uzun süredir beklenen bir kararın altına imza attı. Kimi bölgelerde denenmeye başlanan yeni özellikle beraber, kullanıcıların Instagram üzerinden hazırladıkları hikayeleri otomatik olarak WhatsApp’a da gönderebilecekleri belirtildi. Bu yolla WhatsApp’ın hikayeler bölümünü daha fazla kullanılır hale getirmeyi hedefleyen Facebook’un, bahsi geçen güncellemeyi bütün kullanıcılara ne zaman açacağına dair ise henüz kesin bir tarih verilmedi.