WhatsApp ve Twitter Kullanan Akademisyene Ölüm Cezası Verildi!

Suudi Arabistanlı akademisyen Awad Al-Qarni, sosyal medya platformlarında var olması sebebiyle korkunç bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Hem Twitter hem de WhatsApp kullandığı için idam cezası almasına karar verildi. Bu tarz kararların ve yaptırımların yeni veliaht prensi ile sıklaştığını paylaşan Reprieve (insan hakları grubu), krallığın benzer platformlara karşı yaptırım uygulamasını da eleştirdi.

Guardian gazetesi ile paylaşılan belgelere göre, Arabistan'da reform yanlısı hukuk profesörü, Twitter kullanmanın yanı sıra WhatsApp üzerinden krallığa düşmanca kabul edilen haberleri paylaşma gibi suçlardan dolayı idam cezası aldı. Bu sosyal medya platformlarında yatırımı bulunan Suudi hükümetinin bu kararı insan hakları ihlali olmakla birlikte hem korkunç hem de gülünç olması ile eleştirildi.

2017'de Tutuklanan Akademisyene İdam Cezası

Awad Al-Qarni, 2017'nin Eylül ayında ve 65 yaşındayken tutuklanmıştı. O sıralar yeni veliaht prens olan Muhammed bin Salman, muhalefete karşı yoğun bir baskı başlatmıştı. Akademisyene yöneltilen suçlama ayrıntıları, geçen sene krallıktan kaçan ve sığınma talebinde bulunduğu söylenen İngiltere'de yaşayan oğlu Nasser tarafından ortaya çıkarıldı.

Twitter'da 2 milyon üzerinde takipçisi bulunan Al-Qarni, sosyal medyadaki varlığı ve gücü ile de saygın bir kişi olarak görülüyordu. Tüm bunlarla birlikte, bu ve benzeri kararlar Arabistan'da ilk defa yaşanmıyor.

Geçen sene İngiltere'de doktora öğrencisi olan Salma al-Shehab; Twitter kullanması, aktivistleri, muhalifleri takip ve retweet ettiği için 34 yıl hapis cezası almıştı. Noura al-Qahtani de yine Twitter kullandığı için 45 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka kadın.

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