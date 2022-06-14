Artık Whatsapp Verilerinizi Android'den iOS'a Taşıyabileceksiniz

Android'den iOS'a geçerken WhatsApp geçmişinizi saklamak artık hiç olmadığı kadar kolay. WhatsApp'ın yeni beta sürümü, Apple'ın "iOS'a Taşı" uygulamasının bir parçası olarak konuşmalarınızı aktarmanıza yardımcı olacak yeni bir özellik ekliyor. Bu beta gelene dek, Android'den iPhone'a geçiş yapan kullanıcıların WhatsApp konuşma geçmişlerinden vazgeçmeleri gerekiyordu.

Engadget'a göre verilerinizi "iOS'a Taşı" üzerinden aktarırken WhatsApp artık aktarabileceğiniz bir uygulama seçeneği olacak. WhatsApp'ı seçtiğinizde otomatik olarak açılacak ve verilerinizi taşımak için izin isteyecek. Ayrıca Apple, uygulamayı ana sayfanıza önceden yükleyecek, bu nedenle yeni iPhone'unuza yüklemeyi tamamlamak için dokunmanız yeterli olacak.

Unutmamanız gereken şey iOS'a taşırken gerçekleşen aktarım işlemi biraz zaman alabilir, işlemi başlatırken bunu aklınızda bulundurmanız da fayda var. Kullanıcılar şu anda aktarımların 1 saati aşabildiğini söylüyor.

Engadget ayrıca WhatsApp'ı iPhone'unuzda ilk açtığınızda kimlik doğrulaması yapmanız gerekeceğini de belirtiyor. Bu, verilerin şifresi çözülmeden önce yapılması gereken bir adım. Tamamlandığında, WhatsApp konuşma geçmişiniz yeni cihazınızda güvenli bir şekilde yerini alacak.

Sohbetlerini iCloud Üzerinden Yedekleyin

Ekstra bir önlem olarak sohbetlerinizi iCloud'a yedeklemeniz tavsiye ediliyor. Bunu yapmak için Ayarlar > Cihaz Adı > iCloud kısmına gidebilirsiniz.

WhatsApp'ı bulmak için aşağı kaydırın ve bir sonraki yedeklemenize dâhil edildiğinden emin olmak için açın. iPhone'unuzun otomatik olarak iCloud'a yedeklendiğinden emin olmak için aynı menüde kalın ve "iCloud Yedekleme"yi bulun. Buradan yedeklemeyi açıp kapatabilirsiniz.

Şimdilik bu özelliğin betada olduğunu belirtmekte fayda var. Herkese açık olarak ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belli değil.