WhatsApp Video Kalitesi Ayarı ile Güncellenecek!

Son dönemlerde Telegram ve Signal gibi şirketlerle rekabette zorlanmaya başlayan WhatsApp, video kalitesi ayarı ile rakiplerindeki önemli bir özelliği kendi bünyesine katmaya hazırlanıyor. Peki söz konusu özellik ne işe yarayacak ve ne zaman kullanıma sunulacak?

WhatsApp Video Kalitesi Ayarı Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp tarafından geliştirilen ve WhatsApp Beta üzerinde sızdırılan yeni özellik, kullanıcıların video yükleme kalitesini seçebilmelerine olanak sağlıyor. Bu sayede videoları ister en iyi kalitede, isterseniz de en düşük veri tüketimi ile göndermeniz mümkün hale gelecek.

Hatta benzer bir durumun fotoğraflar ve diğer medyalar için de geçerli olabileceği düşünülüyor. Tabii ki burada herhangi bir boyut sınırlandırmasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bilgi sahibi değiliz ve bu neden yüksek kalite ayarının ne kadar yüksek olabileceği konusunda çeşitli soru işaretlerimiz var.

Kaybolan Fotoğraf Özelliği de Yolda!

Aslında Instagram'dan bildiğimiz şekilde bir sistem kurgulayan WhatsApp, istenilen görsellerin sadece 1 kere açılmasına izin veren bir özellik geliştirdi. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar isterlerse karşı tarafa sadece 1 kere görüntülenebilen fotoğraflar atabilecekler. Bu fotoğraflar görüntülendikten sonra ise her iki taraftan da silinecek.

Instagram'da veya benzer uygulamalarda olduğu gibi çalışan yeni özelliğin detayları ise şöyle: