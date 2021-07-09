WhatsApp Video Kalitesi Ayarı ile Güncellenecek!
WhatsApp, video kalitesi ayarı ile rakiplerindeki önemli bir özelliği kendi bünyesine katmaya hazırlanıyor. İşte merak edilen detaylar!
Son dönemlerde Telegram ve Signal gibi şirketlerle rekabette zorlanmaya başlayan WhatsApp, video kalitesi ayarı ile rakiplerindeki önemli bir özelliği kendi bünyesine katmaya hazırlanıyor. Peki söz konusu özellik ne işe yarayacak ve ne zaman kullanıma sunulacak?
WhatsApp Video Kalitesi Ayarı Ne Zaman Gelecek?
WhatsApp tarafından geliştirilen ve WhatsApp Beta üzerinde sızdırılan yeni özellik, kullanıcıların video yükleme kalitesini seçebilmelerine olanak sağlıyor. Bu sayede videoları ister en iyi kalitede, isterseniz de en düşük veri tüketimi ile göndermeniz mümkün hale gelecek.
Hatta benzer bir durumun fotoğraflar ve diğer medyalar için de geçerli olabileceği düşünülüyor. Tabii ki burada herhangi bir boyut sınırlandırmasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bilgi sahibi değiliz ve bu neden yüksek kalite ayarının ne kadar yüksek olabileceği konusunda çeşitli soru işaretlerimiz var.
Kaybolan Fotoğraf Özelliği de Yolda!
Aslında Instagram'dan bildiğimiz şekilde bir sistem kurgulayan WhatsApp, istenilen görsellerin sadece 1 kere açılmasına izin veren bir özellik geliştirdi. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar isterlerse karşı tarafa sadece 1 kere görüntülenebilen fotoğraflar atabilecekler. Bu fotoğraflar görüntülendikten sonra ise her iki taraftan da silinecek.
Instagram'da veya benzer uygulamalarda olduğu gibi çalışan yeni özelliğin detayları ise şöyle:
- Okundu bilgilerini devre dışı bırakırsanız, alıcı fotoğrafı veya videoyu bir kez görüntülemek üzere açıp açmadığınızı görmeye devam eder, ancak alıcının sizinkini ne zaman açtığını göremezsiniz. Gruplarda, okundu bilgilerini devre dışı bırakmış olsanız bile diğer katılımcıların süresi dolan fotoğrafları ne zaman açtığını görebilirsiniz.
- Alıcı, ekran görüntüsü veya video çekimi alarak fotoğrafı veya videoyu kaydedebilir ve ekran görüntüsü algılama olmadığı için WhatsApp size bildirimde bulunmaz: dikkatli olun!
- Ayrıca bir kez görüntülenecek şekilde ayarlanmış fotoğrafları ve videoları gruplar halinde paylaşabilir ve bunları Mesaj Bilgisi'nde kimin açtığını görebilirsiniz.
- Ortak gruplardaki engellenen kişiler yine de bu fotoğrafları ve videoları açabilir: aslında size mesaj gönderemezler veya sizi arayamazlar, ancak yine de sizinle gruplar halinde etkileşime girebilirler.
- Bu özelliği etkinleştirmemiş kişilere bir kez görüntüle özelliğini kullanarak bir fotoğraf gönderirseniz, bir kez görüntüle özelliği çalışmaya devam eder ve yalnızca bir kez görüntüleyebilirler.
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