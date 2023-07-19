WhatsApp, Wear OS Akıllı Saatler İçin Kullanıma Sunuldu!

Google’ın basit bir arayüze sahip yeni sürümü kullanıcıların diğer akıllı saatlerde bulunan birçok özelliğe erişmesine imkan tanır. Google Java yazılım diliyle oluşturduğu yeni akıllı saati kullanıcıların aramalar yapmasına ve uygulama üzerinden mesajlaşmasına imkan tanır.

WhatsApp Kullanım Alanını Genişletiyor

Klasik telefon eklentilerinin yanında emoji, hızlı yanıt ve sesli mesaj özelliği de bulunan cihaz, WhatsApp’ın da gelmesiyle yeni bir görünüm kazanacak.

Teknoloji şirketinin akıllı saati Wear OS bünyesine kattığı WhatsApp entegresi ile çok daha geniş kitlelere ulaşacak. Halihazırda 2,24 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, bu anlaşma sonucunda kullanıcı sayısının artmasını bekliyor.

Meta, geçen yıl piyasadan çektiği akıllı saat cihazı teknolojisinde farklı şekilde rol almaya başladı. Akıllı saat teknolojisine mevcut cihazlar üzerinden ulaşmaya çalışan şirket, bu tarz güncellemelere devam edecek gibi duruyor.

Google ise bu birlikteliğe Wear OS’ün uygulamalar tarafından desteklemesi olarak görüyor. Google, I/O'da WhatsApp'a ek olarak Spotify'ın da bu yıl Wear OS uygulamasına katılabileceğini duyurdu.

Sizce WhatsApp'ın uygulamış olduğu bu yöntem doğru mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.