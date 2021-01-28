WhatsApp Web İçin Biyometrik Kimlik Doğrulama Duyuruldu!

WhatsApp Web ve masaüstü uygulaması için biyometrik kimlik doğrulama özelliği gelecek. Böylece bilgisayara ve web tarayıcısına bağlanan WhatsApp hesapları daha güvenli hale getirilecek. Popüler anlık mesajlaşma platformuna yeni bir güvenlik katmanı ekleyecek özelliğe ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Web'e Biyometrik Kimlik Doğrulama Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini artırmak için yenilikler sunmaya devam ediyor. Şirket tarafından sunulacak yeni özellik, popüler anlık mesajlaşma hizmetine masaüstü uygulaması ve web tarayıcısı üzerinden bağlanan kullanıcıların güvenliğine odaklanıyor. Böylece kullanıcılar, WhatsApp hesabına bağlanabilmek için parmak izi veya yüz tanıma özelliğini kullanabilecek.

WhatsApp’ın web tarayıcısı sürümünde oturum açabilmek için akıllı telefonda yüklü olan mesajlaşma uygulaması üzerinden QR kodu (karekod) taratmak gerekiyordu. Karekod özelliği sayesinde kişinin her defasında şifre yazması gerekmiyordu fakat güvenlik açısından tam koruma da sağlayamıyordu. Daha önce bazı bilgisayar korsanları, platformun tarayıcı sürümü üzerinden kullanıcıların sohbetlerine erişebilmişti.

Son dönemde isminden çok sık söz ettiren şirket, kullanıcıların mesajlarına kötü niyetli kişilerin erişememesi için yeni bir güvenlik katmanını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. iPhone kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için kullandıkları akıllı telefonun Touch ID ya da Face ID özelliğine ve iOS 14’e sahip olması gerekiyor. Android kullanıcılarının ise akıllı telefonlarında biyometrik kimlik doğrulama özelliğinin yer alması gerekiyor.

Söz konusu özelliği etkinleştiren kullanıcılar, parmak izi veya yüz tanıma teknolojisini kullanarak hesaplarına giriş yapabilecek. Platformun web tarayıcısı ve masaüstü sürümlerindeki hesaba giriş yapma sürecinin değişmeyeceğini belirtelim. Yalnızca ek güvenlik katmanı eklenecek. Yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacağı açıklandı.

WhatsApp Para Cezası Alabilir

Geçtiğimiz günlerde İrlanda’da yer alan Veri Koruma Kurumunun WhatsApp’ın kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü açıklanmıştı. Şirketin kişisel verilerin sosyal medya platformu Facebook ile paylaşılması konusunda bazı hatalar yaptığı ve Avrupa’da yaşayan kullanıcıları bu konuda bilgilendirmediği belirtilmişti. Bu durumun Avrupa Birliği kapsamında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğu duyurulmuştu. Firmanın AB kişisel veri kurallarında yer alan şeffaflık şartlarını ihlal etmesinden ötürü 30 ile 50 milyon euro para cezasına çarptırılabileceği iddia edilmişti.