WhatsApp Web Çıkartma Oluşturma Özelliğine Kavuştu

WhatsApp Web çıkartma oluşturma özelliğine sahip oldu. Kullanıcılar yeni özellik sayesinde anlık mesajlaşma platformunun web sürümü üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde çıkartma oluşturabilecek. Yeni özelliğin kullanımına dair merak edilen detaylar haberimizde.

WhatsApp Web Çıkartma Oluşturma Nasıl Yapılır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açın ve WhatsApp Web resmi internet sitesini ziyaret edin.

Ekranda yer alan kare kodu akıllı telefonunuzdaki WhatsApp uygulaması üzerinden taratın.

WhatsApp Web'e giriş yaptıktan sonra herhangi bir sohbet penceresini görüntüleyin.

Sohbet penceresinin alt kısmında yer alan ataş simgesine tıklayın. Bu işlemin ardından birçok seçenek açılacaktır.

Çıkartma simgesine tıklayın.

Açılan pencere üzerinden bilgisayarınızda yer alan bir görseli seçin.

Kesme, kırpma, metin ve emoji ekleme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirin.

Düzenleme işlemini gerçekleştirdikten sonra "Gönder" butonuna tıklayın.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger, yeni özellikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şirket, anlık mesajlaşma platformunun web sürümüne çıkartma oluşturma özelliğini ekledi.

Popüler anlık mesajlaşma hizmetini internet tarayıcısı üzerinden kullanmayı tercih eden kullanıcılar için çok kullanışlı bir özellik eklendi. Kullanıcılar, çıkartma oluşturmak için artık üçüncü taraf bir araç kullanmak zorunda kalmayacak.

Mesajlaşma platformunun web sürümünü kullanan kullanıcılar, çıkartma oluşturmak için ilk olarak bir sohbet penceresi açması gerekiyor. WhatsApp kullanıcıları, sohbet penceresi üzerinden ilk olarak ataş simgesine, hemen ardından çıkartma butonuna tıklayarak çıkartma oluşturma ekranına ulaşabilir.

WhatsApp Messenger kullanıcıları, web sürümü üzerinden çıkartma oluştururken emoji ve metin ekleme, kırpma, kesme gibi araçlara erişebilir. Bu araçlar, görselin hızlı ve pratik bir şekilde düzenlenebilmesine olanak tanıyor.

Düzenleme işlemi sona erdikten sonra "Gönder" butonuna tıklayarak oluşturulan çıkartmayı diğer kişilere gönderebilirsiniz. Akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp uygulaması üzerinden söz konusu çıkartmayı favorilere ekleyebilirsiniz. Aynı durum diğer kullanıcılar için de geçerlidir.

WhatsApp Web çıkartma oluşturma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanıcı deneyiminin üst seviyeye taşınmasında önemli bir rol oynayan yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.