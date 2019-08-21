WhatsApp Web'e Çıkartmalar ve Albüm Özelliği Geliyor

Özellikle son dönemlerde WhatsApp'ın daha fazla platformda kullanılması için uğraşan Facebook, WhatsApp Web'e özel iki yeni güncelleme yayınlayacak. İşte Web için geliştirilen gruplandırılmış çıkartmalar ve albüm özellikleri.

WhatsApp, Albümler adı verilen harika bir özellik geliştirdi . Albümler özelliğiyle birlikte sohbet ekranından yer kazanmak ve daha hızlı olmak adına tek balonda daha fazla öğe (fotoğraf ve video) gruplayabilirsiniz. WhatsApp Web'e özel geliştirilen albüm sayesinde bilgisayarınızdan kolayca çoklu dosya aktarabilirsiniz.

Albüm özelliği halihazırda Android ve iOS'da bulunuyor ve bir hayli kullanışlı. Örneğin kullanıcı gönderdiği fotoğrafları silmek istiyorsa albümü direkt kaldırabilir.

Gruplanmış Çıkartmalar ise yine Android ve iOS platformlarında bulunuyor ve karşı tarafa emoji haricinde daha fazla çıkartma göndermenizi sağlıyor. Örneğin; iki çıkartma gönderdiğinizde ve kullanıcı arayüzünü tekrar yüklediğinizde, özellik art arda iki çıkartmayı gruplayacaktır. Yani gruplanmış çıkartmalar, albüm özelliğinin bir uzantısı.

Henüz beta aşamasında olan bu özelliklerin bölgesel olarak yayınlanması planlanıyor. Şu anda kullanılması mümkün olmayan bu özelliklerin geliştirme aşamasında olduklarını belirtmek gerekiyor.