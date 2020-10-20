WhatsApp Web'e Uzun Zamandır Beklenen Özellik Sonunda Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp Web'e görüşme özelliği geliyor. WhatsApp Web görüşme özelliği sayesinde kullanıcılar telefonlarına bakmadan görüşmeler yapabilecek. İşte WhatsApp Web görüşme özelliği hakkında detaylar.

WhatsApp Web Görüşme Özelliği Ortaya Çıktı

Bir süredir Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapmak için destek ekleyecek. WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek. WhatsApp Web görüşme özelliği WABetaInfo tarafından tespit edildi.

Şu anda beta aşamasında bulunan görüşme özelliğinin tasarımı oldukça güzel görünüyor. WhatsApp Web'deyken telefonunuza görüntülü veya sesli bir görüşme geldiğinde bilgisayarınızda çağrı cevaplama ekranı açılacak. Bu küçük ekrandan çağrıyı cevaplayabilecek veya reddedebileceksiniz.

WABetaInfo ayrıca, grup sesli ve görüntülü aramaların WhatsApp Web için test edildiğini söyledi. WhatsApp Web üzerinden grup sesli arama veya görüntülü arama da yapılabilecek. WhatsApp Web görüşme özelliğinin ne zaman kullanıma açılacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Özelliğin test aşamasının ardından kullanıma açılması bekleniyor. Yeni özellik ile birlikte sürekli bilgisayar başında çalışan ve WhatsApp üzerinden iletişim kuran meslekler büyük rahatlık yaşayacak. Görüntülü ve sesli görüşme özelliği ile ilgili detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler WhatsApp Web'e gelmesi beklenen görüşme özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! WhatsApp indir butonu üzerinden WhatsApp'ı cihazınıza indirebilirsiniz.