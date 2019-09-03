WhatsApp Web Karanlık Mod Desteğine Kavuştu

Son zamanlarda pek çok yazılıma eklenmeye başlanan karanlık mod desteği, sunduğu avantajlar sebebi ile kullanıcılar tarafından da oldukça seviliyor. WhatsApp Web uygulaması da karanlık mod desteğine kavuşan uygulamalardan birisi oldu.

Güç tasarrufu sağlaması, gözü daha az yorması ve arayüzü daha okunaklı kılması ile kullanıcıların beğenisini toplayan karanlık mod, pek çok uygulama ve yazılımda da kendisine yer edinmeye başladı. Son zamanlarda adı sık sık karanlık mod desteği ile anılan WhatsApp, bu noktada şu ana kadar herhangi bir adım atmadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından olaya el atan bağımsız bir geliştirici, üçüncü parti karanlık mod desteği yazılımını kullanıcılara sundu. Windows ve MacOS uygulamaları için kullanılabilen bu yazılım, NodeJS kurulum tipinden faydalanmakta.

Sunduğu yazılımın herhangi bir güvenlik endişesi taşımadığını belirten geliştirici, yükleme işlemlerinin yalnızca arayüzden sorumlu dosyalar üzerinde değişikliklerde bulunduğunu da ekledi. Yine de bu yazılımı kullanmak isteyen takipçilerimizin her koşulda dikkatli davranmalarını tavsiye ederiz.