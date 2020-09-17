WhatsApp Web Parmak İzi Doğrulaması Özelliği Ortaya Çıktı

Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gelen mesajları akıllı telefonlarına gerek kalmadan WhatsApp Web sayesinde bilgisayarları üzerinden yanıtlayabiliyor. WhatsApp Web özelliğini kullanan bazı kötü niyetli kişiler, kullanıcıların sohbetlerine erişebiliyor. Bu durum da büyük bir güvenlik sorununu beraberinde getiriyor. WABetaInfo'daki bilgiye göre şirket, WhatsApp Web parmak izi doğrulaması özelliği üzerinde çalışıyor. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

WhatsApp Web Parmak İzi Doğrulaması Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde büyük bir kullanım oranına sahip olan WhatsApp Messenger, yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımaya ve işlevsellik açısından rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, sohbetleri daha güvenli hale getirmek için yeni özellik üzerinde çalışıyor. Şu anda Whatsapp Web'e giriş yapmak için uygulama üzerinden karekodu okutmak gerekiyor. Ortaya atılan iddiaya göre yeni özellik ile birlikte WhatsApp Web sürümü parmak izi doğrulaması gerektirecek.

Kötü niyetli kişiler, Whatsapp Web özelliğini kullanarak bazı kullanıcıların Whatsapp sohbetlerine erişebiliyor. WhatsApp Messenger uygulaması, aktif bir WhatsApp Web oturum olduğunda gösteriyor ancak bazı kullanıcılar bunu farketmeyebilir. Bu durum çok büyük bir güvenlik sorununa neden oluyor. 2.20.200.10 sürüm numarasına sahip beta güncellemesiyle ortaya çıkan bilgiye göre WhatsApp Web'e giriş yapmak için parmak izi doğrulaması gerekecek. Ek olarak, yeni güncelleme ile birlikte son kullanılan emojiler kategorisi ile ilgili bazı hataların da giderileceği belirtildi.

Yeni özellik tüm kullanıcıların kullanımına sunulduğunda WhatsApp Web'e giriş yapabilmeniz için akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp Messenger uygulaması üzerinden parmak izi doğrulaması aşamasını geçmeniz gerekecek. Yeni özelliğin yüz tanıma sistemi desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Söz konusu özelliğin çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor.