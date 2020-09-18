WhatsApp Web Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Alıyor

Facebook'un popüler mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger yakın bir zamanda mobil uygulaması için birkaç güncelleme yayımladı ancak şirketin şu anda web sürümüne özel özelliklerin üzerinde de çalıştığına dair bazı iddialar bulunuyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni ekran görüntülerine göre WhatsApp Web sesli ve görüntülü arama özelliğini getirmeye hazırlanıyor. WhatsApp Web'in yeni özelliği ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Web Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WABetaInfo, Facebook'un popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın web sürümü için görüntülü ve sesli arama seçeneklerini geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp Messenger'ın web sürümü kullanan kişiler yakın bir zamanda WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü arama yapma imkanına sahip olacak ve kullanıcılar sadece tek bir tıklama ile büyük bir kolaylıkla video konferans başlatabilecek.

WhatsApp, ortaya atılan iddialara göre kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için web sürümünde sesli ve görüntülü arama butonunu deniyor. WhatsApp Messenger'ın web sürümüne gelmesi beklenen özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğu söyleniyor. Kullanıcıların merakla beklediği özellik henüz geliştirilme aşamasında olduğu için şimdilik kullanılamıyor. Sesli ve görüntülü arama özelliğinin geliştirme ve test aşaması sona erdikten sonra kullanıcıların deneyimine sunulması bekleniyor.

WABetaInfo tarafından yayımlanan yazıda ayrıyeten WhatsApp Messenger'ın web sürümüne gelecek olan güncelleme ile beraber kamera, kişiler, galeri gibi simgelerin yeni simgelerle değiştirileceğine yer verildi. Sayısız kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp Messenger'ın web sürümüne gelecek yeni simgeler ise WhatsApp Messenger'ın web sürümüne oldukça şık bir görünüm veriyor.