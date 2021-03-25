WhatsApp Web Telefon Olmadan Kullanılabilecek

WhatsApp Web telefon olmadan kullanma özelliği nihayet geliyor. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp'ın yeni özelliği gün yüzüne çıktı. WhatsApp'a gelmesi beklenen özellik hakkındaki detayları sizler için bir araya getirdik.

WhatsApp Web Telefon Olmadan Kullanma Özelliği Yolda

Telefonunuzdaki internet kesildiğinde WhatsApp Web'de kesinti olmayacak. WhatsApp Web kullanıcılarının canını sıkan en büyük sorunlardan bir tanesi telefondaki bağlantının kopması sonucu bilgisayardaki WhatsApp'ın da kesilmesi ve mesaj atılamaması oluyor. Şirket bu sorunun önüne geçmek için yeni özellik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni özellik ile birlikte telefonda bağlantı kesilse bile WhatsApp Web kesilmeyecek. Toplamda 4 adet cihazın tanımlanacağı ve bu 4 cihazda WhatsApp Web bağlantısının kesilmeyeceği aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı halen bilinmezliğini korumakta. Ancak çok yakın bir zamanda özelliğin getirileceğini tahmin etmekteyiz. Özelliğin test aşamasının ardından kullanıma açılması bekleniyor. WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz?

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WhatsApp Kendi Kendine Kaybolan Fotoğraf Özelliği de Geliyor

WABetaInfo, geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın çok yakında kullanıma sunacağı kendi kendine kaybolan fotoğraf özelliğini ortaya çıkarmıştı. Bir süredir Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, kaybolan fotoğraf özelliği ile karşımıza çıkacak. Özelliğin kullanımı oldukça basit olacak.

Kaybolan fotoğraf atmak için normal halihazırda var olan fotoğraf atma adımları yapılacak. Fotoğraf seçildikten sonraki ekranın sol alt kısmında fotoğrafın kaybolup kaybolmayacağını seçebileceğiniz bir bölüm yer alacak. Karşı taraf sohbetten çıktığı anda fotoğraf kaybolacak ve fotoğrafa yeniden erişim olmayacak.

Fotoğrafı gören kullanıcı "Bu sohbetten çıktığınızda bu medya kaybolacak." uyarısı ile karşılacak. Yine bu özelliğin de ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor.

Çapraz platform desteği sayesinde iOS, Windows Phone, Windows ve hatta tarayıcılarınız üzerinde bile kullanabildiğiniz WhatsApp, bu sayede çevrenizdeki insanlar hangi mobil cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, onlarla kolayca etkileşim halinde kalmanıza da olanak sağlıyor.