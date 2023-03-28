WhatsApp'ın Windows Uygulaması Güncellendi: İşte Yenilikler!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanların her gün kullandığı Windows uygulamasının güncellenmiş bir sürümünü yayınladı. Bu sürüm özellikle yeni ve gelişmiş bir deneyim vaat ediyor. Öyle ki uygulamanın güncellenmiş sürümü artık daha hızlı ve insanların cep telefonlarında kullandıkları WhatsApp'a benziyor.

Ana şirket Meta'nın artık daha hızlı yüklendiğini ve "uygulamanın mobil sürümüne benzer bir arayüzle" oluşturulduğunu söylediği güncellenmiş sürüm şu anda ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar Windows uygulamasında kendilerini daha rahat hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda en sevdikleri özellikleri de bulabilecekler.

WhatsApp Windows Uygulaması Mobil Uygulamadan Farksız Hale Geldi

Meta'nın duyuru blog yazısı, uygulamanın güncellenmiş sürümünün sekiz kişiye kadar görüntülü aramaları da desteklediğini doğrularken, WhatsApp sesli aramaları artık 32 kişiye kadar destekliyor.

Bunun ötesinde WhatsApp bu sınırları zaman içinde artırmayı da planlıyor, bu nedenle bir ton arkadaşı olanlar veya WhatsApp'ı iş aramaları için kullananlar gelecekte daha da büyük grupları dört gözle bekleyebilirler.

Uygulamanın güncellenmiş hâlini edinmek isteyen Windows kullanıcıları uygulamayı şu anda doğrudan Microsoft Store'dan indirebilirler.