WhatsApp Yakındaki İşletmeler Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp yakındaki işletmeler isimli yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden yakında yer alan restoran, market ve giyim mağazası gibi yerlerin işletme hesaplarını çok hızlı ve pratik bir şekilde bulabilecek.

WhatsApp Yakındaki İşletmeler Nedir, Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan WhatsApp Messenger, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo, şirketin üzerinde çalıştığı yeni özelliği gün yüzüne çıkardı.

Popüler anlık mesajlaşma hizmetinin yakındaki işletmeler isimli yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özellik, mesajlaşma uygulamasından çıkmadan yakında yer alan işletme hesaplarının hızlı ve pratik bir biçimde bulunabilmesine imkan tanıyacak.

Yakındaki işletmeler özelliği ile birlikte anlık mesajlaşma uygulamasının arayüzüne yeni bir bölüm eklenecek. Yeni özellik sunulan kullanıcılar, WhatsApp sohbet ekranının üst kısmında yer alan arama butonuna tıkladığında fotoğraflar, videolar, ses gibi filtrelerin yanı sıra "Yakındaki İşletmeler" bölümü ile karşılaşacak.

İşletme hesaplarının sonuçları, kullanıcıların seçimine göre filtrelenecek. Böylelikle yakında yer alan işletmelerin WhatsApp Business hesapları ile doğrudan iletişime geçilebilecek. Yeni özellik, São Paulo'da yer alan bazı kullanıcıların kullanımına sunuldu. Özelliğin gelecekte daha fazla kişinin erişimine açılması bekleniyor.

Tüm kullanıcıların yakındaki işletmeler özelliğini kullanmaya başlayabilmesi için ilk olarak test aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Şirket, test aşamasını sorunsuz bir biçimde tamamladıktan sonra yeni özelliği tüm kullanıcılara sunacaktır.

WhatsApp Son Görülme İçin Yeni Özellik Geldi

Anlık mesajlaşma platformunda yeni bir gizlilik özelliği aktif edildi. Böylece daha önce sohbet etmediğiniz kişiler son görülme durumunuzu göremeyecek. Bazı kişilerin ve işletme hesaplarının son görülme durumlarını göremeyen WhatsApp kullanıcıları, bunun bir hatadan kaynaklandığını düşünmüştü.

WhatsApp Messenger, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliği arttırmak için yeni bir özelliği aktif ettiklerini duyurdu. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre tanımadığınız ve daha önce sohbet etmediğiniz kişilerin son görülme durumunuza erişebilmesi zorlaştırıldı.

Whatsapp yakındaki işletmeler özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmetinin yeni özelliği ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.