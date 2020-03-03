WhatsApp Yedekleme Dosyaları Güvenli Hale Geliyor

WhatsApp test sürümlerinde gün yüzüne çıkan yeni güvenlik önlemi sayesinde, WhatsApp yedek dosyaları için yeni koruma yöntemlerinin devreye alınacağı dile getirildi. Uygulamanın deneme sürümlerini test eden bazı kullanıcılardan gelen bilgilerle ortaya çıkan detaylar sonrasında güvenlik detaylarının yükseltileceği belirtildi.

Anlık mesajlaşma uygulamasının geliştirici sürümlerini test eden WABetaInfo isimli internet sitesi, yenü güvenlik önlemi detayını gün yüzüne çıkardı. İnternet sitesine göre Facebook, uygulamanın yedek dosyalarının güvenliğini artırmak adına bazı adımlar attı ve bunları denemeye başladı.

Android için geliştirilmekte olan WhatsApp 2.20.66 sürümü içerisinde fark edilen değişiklikler sonrasında, kullanıcıların Google Drive üzerinde tuttukları yedeklerinin şifreleneceği bilgisine ulaşıldı. Henüz 2.20.66 sürümünde tam anlamıyla kullanılmayan yeni yeteneğin kodlamalarına dair detayların, sürüm içerisine yerleştirildiği bildirildi.

WhatsApp yedeklere şifre koyma özelliği

Yeni sürümün kodlarını karıştıran bazı kullanıcılar, Konuşma Yedekleri sayfasının hemen altında WhatsApp Şifreli Yedekler başlığının eklendiği görüldü. Halihazırda kullandığınız WhatsApp sürümünün yedekleme seçeneğine göz atarsanız, bütün konuşmalarınızın Google Drive üzerinde şifrelenmeden saklandığını görebilirsiniz. Bu bölümde iki kişi arasında görülen uçtan-uca şifreleme yöntemi, en başından bu yana kullanılmıyordu.

Uçtan-uca şifreleme ya da elle şifre oluşturma gibi seçenekleri yakın zaman sonra uygulamanın içerisine entegre edeceği görülen Facebook, şimdiden çalışmalarını başlatmış görünüyordu. Buna rağmen konu hakkında şirketten henüz açıklama gelmedi. Uygulamanın ilerleyen sürümlerinde kullanılması planlanan bu detayın, oldukça yararlı olacağı da söylenenler arasında yerini aldı.