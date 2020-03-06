WhatsApp, Yedekleri Koruyacak! Yeni Özellik Ortaya Çıktı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan ve bir süredir Facebook'un bünyesinde olan WhatsApp'a yepyeni bir özellik geliyor. WhatsApp'a gelecek olan yeni özellik kodları inceleyen Wabetainfo tarafından keşfedildi. Gelin hep beraber yeni özellik ile neler değişecek yakından bakalım.

WhatsApp Güvenliği Üst Seviyeye Çıkarıyor

Kısa süre önce hem iOS hem de Android için karanlık modu yayına alan WhatsApp kullanıcılardan tam not almayı başarmıştı. Şirket bu kez ise mesaj yedeklerinin güvenliğini artıracak. WhatsApp, Google Drive gibi üçüncü taraf bulut hizmetlerinde barındırılan yedek dosyalarının korunması için yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Yeni gelecek olan özellik sayesinde mesajların yedek dosyaları şifrelenecek ve üçücü kişilerin eline geçmesi engellenecek. Kullanıcının yedekleme servisinde bulunan hesabı çalınsa bile WhatsApp mesajları bu koruma sayesinde herhangi bir şekilde kötü amaçlı kişilerin eline geçmeyecek. Birisi bulut depolama alanınıza erişmeyi başarsa bile, WhatsApp yedeklemelerine erişmek için şifreye ihtiyaç duyacak.

Şu anda geliştirilme aşamasında olan yeni güvenlik özelliği çok yakında tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tahminlerimize göre yeni özellik testlerin bitmesinin ardından yayına alınacak.