Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, beta sürüm için yeni bir güncelleme yayımladı ve beta sürümü 2.20.205.4’e yükseltti. Yayımlanan beta güncellemesi ile beraber WhatsApp yeni çıkartma paketleri ortaya çıktı.

WhatsApp Yeni Çıkartma Paketleri Ne Zaman Gelecek?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'da kullanıcılar artık çıkartmalar sayesinde hiçbir kelime yazmadan kendisini oldukça kolay bir biçimde ifade edebiliyor. Çıkartmaların kullanıcılar arasında çok popüler bir özellik olduğunun farkında olan WhatsApp, çıkartmalar konusunda kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için kollarını sıvadı.

Şirket geçtiğimiz aylarda hareketli çıkartmalar özelliğini kullanıcıların kullanımına sunmuştu. Kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören çıkartmalar için maalesef geniş bir yelpaze bulunmuyor. WhatsApp’ın yeni beta sürümünde iki adet yeni çıkartma paketi ortaya çıktı. Beta sürüme sahip olan kullanıcılar, 2.20.205.4 beta güncellemesinde ortaya çıkan WhatsApp yeni çıkartma paketlerini test edebilir. Ayrıca söz konusu çıkartma paketleri WhatsApp’ın iOS beta sürümünde de kullanılabilir olduğunu belirtelim.

WABetaInfo’daki bilgilere göre Whatsapp yeni çıkartma paketleri “Cutie Pets” ve “Tonton Friends” olarak adlandırılıyor. Cutie Pets paketinde 20 adet hareketsiz çıkartma yer alıyor. Tonton Friends paketinde ise 24 adet hareketli çıkartma bulunuyor. Yeni çıkartma paketleri anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümünde test edildikten sonra tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Şirketin yeni çıkartmaları çok yakında kullanıma sunması bekleniyor.

WhatsApp Hareketli Çıkartmalar Nasıl Kullanılır?

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger’da yer alan hareketli çıkartmalara hızlı ve pratik bir şekilde erişebilirsiniz. Peki, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta hareketli çıkartmalar nasıl kullanılır? Aşağıda yer alan adımları uygulayarak hareketli çıkartmalara erişebilirsiniz.

• İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp Messenger uygulamasını açın ve hemen ardından bir sohbet penceresine dokunun.

• WhatsApp Messenger’ın emoji simgesine dokunun. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir emoji penceresi açılacaktır. Alt kısımda yer alan çıkartma simgesine dokunun.

• Daha sonra "+" simgesine dokunarak mağazada yer alan çıkartma listesine erişebilirsiniz. Açılan sayfa üzerinden hareketli ve hareketsiz çıkartmaları indirebilir ve indirdiğiniz çıkartmaları kullanabilirsiniz.

2.20.205.4 beta güncellemesinde ortaya çıkan “Cutie Pets” ve “Tonton Friends” çıkartma paketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni çıkartma paketleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.