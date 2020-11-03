WhatsApp Yeni Depolama Yönetim Aracını Tanıttı: Video ile Açıkladı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp yeni depolama yönetim aracını açıkladı. WhatsApp depolama yönetim aracı hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

WhatsApp Depolama Yönetim Aracı Nasıl Çalışıyor?

Bir süredir Facebook'un çatısı altında faaliyetlerine devam eden WhatsApp yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. WhatsApp her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son yeni özellik depolama tarafında yaşanan sıkıntıyı çözüyor.

WhatsApp kullanıcıların telefonlarında yer kaplayan GIF'leri, fotoğrafları ve videoları toplu olarak silmeye yardımcı olacak. Yeni araç, birden fazla kez iletilen büyük dosyaları ve medyayı bir araya getiriyor, dosyaları boyuta göre sıralıyor ve kullanıcılara bir önizleme imkanı da veriyor. Kullanıcı önizlemeden bakarak telefonunda yer kaplamasını istemediği dosyaları seçerek toplu olarak silebiliyor.

Yeni depolama yönetimi bu hafta tüm dünyada kullanıma sunuluyor. Kullanıcılar, Ayarlar > Veri ve Depolama Kullanımı > Depolamayı Yönet seçeneğine giderek yeni aracı kullanabilecek. Hemen alt kısımda yer alan videodan depolama yönetim aracına göz atabilirsiniz.

Sizler dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatApp'a gelen yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. WhatsApp önümüzdeki dönemde nasıl yenilikler ile karşımıza çıkacağı büyük merak konusu.

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