WhatsApp'ta Kişileri Engellemek Artık Hiç Olmadığı Kadar Kolay

WhatsApp, uygulamanın kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni küçük özellikler üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden en dikkat çekeni kişileri hızlı bir şekilde engellemek için bir kısayol sunan yeni bir seçenek.

Özellikle Play Store'daki Android için WhatsApp beta 2.23.2.4 güncellemesi sayesinde, WhatsApp'ın gelecekteki bir güncelleme için kullanıcıların konuşmayı açmaya gerek kalmadan doğrudan sohbet listesinde bir kişiyi engellemesine izin verecek bir kısayol üzerinde çalıştığı keşfedildi.

WhatsApp'ın Yeni Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Bu ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde bir kişiyi hızlı bir şekilde engellemek için sohbet listesindeki sohbet seçeneğinin içine yeni bir kısayol eklemeyi planlıyor. Küçük bir özellik olsa da bu, kişinin profilini açmadan zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak. Böylece bu yeni özellik sayesinde istenmeyen kişileri engellemek eskisinden daha kolay ve hızlı olacak.

Bu özelliğin özellikle tanımadığınız veya konuşmak istemediğiniz kişilerden çok sayıda mesaj alıyorsanız çok yararlı olacağını düşünüyoruz, böylece sohbet seçeneklerini açarak onları hızlı bir şekilde engelleyebilirsiniz. Şu anda bunun dışında sohbet listesinden aynı anda birden fazla kişiyi hızlı bir şekilde engellemeyi sağlayan bir özellik ise WhatsApp'ın planları arasında yok.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.