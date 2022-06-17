Whatsapp'a Yeni Gizlilik Ayarları Geldi: Artık Sadece Eski Sevgilinize Son Görülmenizi Gizleyebilirsiniz

WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarını, son görülmelerini ve kişi listelerindeki belirli kişilerden hakkında bilgilerini gizlemelerine izin veren yeni bir gizlilik ayarı üzerinde geçen yıl çalışmaya başlamıştı. Beta olduğu için kullanılabilirliği sınırlıydı ancak şirket nihayet iPhone ve Android cihazlarda dünya çapındaki tüm kullanıcılarına sunulduğunu duyurdu.

Şimdiye kadar profil fotoğrafınız, son görülme ve hakkında kısımları için yalnızca üç gizlilik seçeneğiniz vardı. Bunlar "herkes, kişilerim ve hiç kimse" olarak geçiyordu. Artık bunlara, durum gizliliği için de kullanılabilen "şu kişiler dışında..." adlı dördüncü bir seçenek eklendi.

Artık İstediğiniz Kişilere Bilgilerinizi Gizleyebileceksiniz

Adından da anlaşılacağı gibi yeni seçenek, WhatsApp profil fotoğrafınızı, son görülmenizi ve hakkında bilgilerinizi hariç tuttuklarınız dışındaki kişilere göstermenize olanak tanıyor ancak şunu belirtmekte fayda var ki, son görülmenizi başkalarıyla paylaşmazsanız okundu bilgisinde olduğu gibi onların da o bilgilerini göremezsiniz.

Bu yeni gizlilik kontrolünü denemek için iPhone ve Android cihazlarda WhatsApp'ın Ayarlar > Hesap > Gizlilik menüsüne gidebilirsiniz.

WhatsApp, yeni bir gizlilik kontrolünü yaygın olarak kullanıma sunmanın yanı sıra, kullanıcıların bir grup araması sırasında diğerlerini sessize almalarına ve belirli kişilere mesaj göndermelerine olanak tanıyan birkaç grup arama özelliği de duyurdu. Ayrıca biri grup görüşmesine katıldığında da yeni bir bildirim sizleri karşılayacak. Bunun yanı sıra sohbet gruplarında artık yöneticiler diledikleri takdirde yönetici onaylı alımları aktifleştirebilecek.