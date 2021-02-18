WhatsApp Güncellemesi Yayınlandı: İşte Yeni Gizlilik Sözleşmesi

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini içeren bir beta güncellemesi yayınladı. Güncelleme kapsamında yenilenen hizmet şartlarının detaylarına değinen WhatsApp, uçtan uca şifrelemenin hala geçerli olacağını söylüyor.

Birkaç hafta önce paylaştığımız bilgilerde WhatsApp yeni hizmet şartlarının 15 Mayıs'a ertelendiğini belirtmiştik. Geçtiğimiz saatlerde Android için yayınlanan yeni beta sürüm 2.21.4.13'te ise kullanıcı gizliliğiyle ilgili diğer değişiklikler uygulamada yer almış gibi gözüküyor. WhatsApp, son güncellemeyle birlikte yeni hizmet şartlarını benimsedi ve sözleşme tarihini onayladı.

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini resmen onayladı

WaBetaInfo tarafından fark edilen yeni güncellemede, WhatsApp'ın kullanıcı mesajlarını okumayacağını belirtiyor. Kullanıcıların kişisel konuşmalarını okuyamayacağını veya dinleyemeyeceğini dile getiren WhatsApp güncellemesi, uçtan uca şifrelemenin hala geçerli olacağını belirtiyor. Ayrıca platformda bunun asla değişmeyeceği aktarılıyor.

WhatsApp'ın beta sürümündeki açıklamasına göre, kullanıcı profili oluşturmak veya Facebook'ta hedefli reklamlar oluşturmak için hiçbir WhatsApp bilgisi kullanılmayacak. Uygulama ayrıca bulut depolama özelliğinin tüm sohbetler için isteğe bağlı olduğunu ve devre dışı bırakılabileceğini söylüyor.

WhatsApp 2.21.4.13 güncellemesi kapsamında sunulan yeni hizmet şartları şunları içeriyor:

WhatsApp, uçtan uca şifrelenmiş olduğu için kişisel konuşmalarınızı okuyamaz veya dinleyemez. Ayrıca bu asla değişmeyecek.

İşletmelerle sohbet etmek kullanıcının isteğine bağlıdır.

Kullanıcı profili oluşturmak veya Facebook'ta hedefli reklamlar oluşturmak için hiçbir bilgi kullanılmaz.

Rekabet Kurulu'nun WhatsApp kararı

Türkiye’de WhatsApp hakkında geçen ay başlatılan soruşturmada karar çıktı. Rekabet Kurulu, Facebook’un, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi.

Yeni hizmet şartlarının 15 Mayıs 2021'den itibaren geçerli olacağını dile getiren yeni WhatsApp güncellemesi henüz beta programında. WhatsApp son sürüm yüklemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.