WhatsApp'ın Yeni Güncellemesi Yayınlandı: İşte Yeni Özellikler!

WhatsApp'a gelen yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya ufak ama bir dizi iyileştirme sağlayan yenilikler geldi. 4 farklı özellik büyük oranda kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın yeni kararlı sürüm güncellemesi ile birlikte Android ve iOS platformlarında kullanıcılara yeni özellikler sunuldu. Tek seferde 30'dan fazla fotoğraf ve video gönderme sınırı artık 100'e çıkarılırken, grup konuşmalarıyla ilgili detaylar da artık daha fazla eklenebilecek.

Fotoğraf ve Video Sınırı 100'e Çıkarıldı

Hatırlayacağınız üzere bir önceki sürümlerde yeni Avatar sistemi uygulamaya gelmişti. Bu özellik nispeten yeni olmasa da hâlâ her telefona gönderimi sağlanmadığı için güncellemelerde yeni özellik olarak belirtilmekte. Yarattığınız avatarı gerek çıkartma gerek profil fotoğrafı olarak kullanabilmeniz mümkün.

Bunların yanı sıra artık belge paylaşırken belgeyi doğrudan olduğu isimle değil, üstüne yeni yazabileceğiniz başlık aracılığıyla paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca grup konuları ve açıklamaları artık çok daha uzun bir şekilde belirtilebiliyor.

Peki siz WhatsApp'ın yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Özelliklere dair düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.