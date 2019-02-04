WhatsApp Yeni Güvenlik Önlemiyle Güçleniyor

iPhone kullanıyorsanız ve ana mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp tercih ediyorsanız, Facebook uygulamaya ekstra güvenlik eklemeye karar verdi. Yapılacak güncellemeyle WhatsApp’a Face ID ve Touch ID ile giriş yapma seçeneğinin ekleneceği belirtildi.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çeşitli güvenlik önlemleriyle korunmasına karşın, telefonun kilidinin açılmasıyla bütün mesajlar ulaşılabilir hale geliyordu. Bunu engellemek adına çeşitli şifreleme yöntemleri sunan WhatsApp, iPhone kullanıcılarına yeni güvenlik seçenekleri sunmak adına harekete geçti.

Bir süredir iPhone modellerinde sunulan, parmak izi tarama teknolojisi Touch ID ve yüz tanıma sistemi Face ID, yeni modellere ekstra güvenlik duvarları ekliyordu. Bunları WhatsApp sistemine dahil etmek isteyen Facebook, uygulamalarını güncelleyen kullanıcıların Ayarlar> Hesap > Gizlilik > Ekran Kilidi seçeneklerini takip ederek, yeni güvenlik önlemlerinin aktif hale getirilebileceğini aktardı. Yeni seçeneğin aktif hale gelmesinden sonra kullanıcıların ekran kilitlerini açmaları durumunda dahi WhatsApp'a girmek için yüz tanıma ya da parmak izi seçeneği kullanacakları ve böylece telefonun kilidinin kırılması halinde dahi mesajlarının güvende olacağı ifade edildi.

Facebook, daha önce yaptığı duyuruyla 2020 yılında Facebook Messenger, Instagram Direct ve WhatsApp uygulamalarını bir araya getirerek, tek bir mesajlaşma uygulaması yapacağını dile getirmitşi.