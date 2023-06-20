WhatsApp Yeni Medya Seçim Tasarımına Kavuşuyor: İşte İlk Görsel!

WhatsApp, medya seçimindeki karışıklığı daha düzenli hâle getirdiği yeni tasarımı kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar!

WhatsApp Yeni Medya Seçim Tasarımına Kavuşuyor: İşte İlk Görsel!
Barış Bulut
Barış Bulut -

WhatsApp, Google Play Store'da 2.23.13.6 sürümünü yayınlayarak Android beta kullanıcıları için yeni ve heyecan verici bir güncelleme sundu. Bu güncellemede resim, video ve GIF'leri seçmek ve göndermek için daha akıcı bir deneyim sağlamayı amaçlayan gelişmiş yeni bir medya seçici kullanıcılara sunuluyor.

Yeni özellik, kullanıcıların seçtikleri medya öğelerini kolayca takip etmelerine ve istenen sırayı korumalarına olanak tanıyan numaralandırılmış küçük resimler sunuyor.

Medya Seçim Tasarımı Değişiyor

WhatsApp Yeni Medya Seçim Tasarımına Kavuşuyor: İşte İlk Görsel!

Önceden kullanıcılar gönderilecek medyayı seçtiklerinde, basit bir onay işareti seçimi belirtiyordu. İşlevsel olsa da bu sistem birden fazla öğe seçildiğinde, seçildikleri sırayı hatırlamak zor olduğu için genellikle zorluklar yaratıyordu ancak son güncellemeyle birlikte WhatsApp, seçilen her öğeye küçük resimde görüntülenen bir numara atayarak bu sorunu çözüyor.

Güncelleme şu anda Google Play Store'dan Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen seçilmiş beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda. WhatsApp, önümüzdeki günlerde bu özelliği daha da geniş bir kullanıcı tabanına sunmayı ve kullanılabilirliğini kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Peki siz WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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