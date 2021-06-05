WhatsApp Yeni Özellikler Alıyor: Zuckerberg Doğruladı!

WABetaInfo ve Will Cathcart ile gerçekleştirilen sohbete dahil olan Mark Zuckerberg, WhatsApp yeni özellikler hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı. Facebook'un kurucusu Zuckerberg yakın zamanda WhatsApp'a gelecek özellikleri doğruladı.

WhatsApp Yeni Özellikler Nelerden Oluşuyor?

WABetaInfo, geçtiğimiz günlerde anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek özellikleri doğrulamaları için Mark Zuckerberg ve Will Cathcart ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Gerçekleştirilen görüşmeye göre uygulamanın yakın zamanda alacağı özellikler Instagram'ın direkt mesajlarındaki gibi kaybolan mesajlardan, bir kez görüntülenebilen fotoğraflardan ve çapraz platform desteğinden oluşuyor.

Aslına bakılacak olursa bu özellikler uzun bir süreden beri konuşuluyordu. WABetaInfo, mesajlaşma uygulamasına gelecek özellikleri önceden bildirdiği için çoğu kullanıcı uygulamanın hangi özellikleri alabileceğini zaten biliyor. Sorun şu ki bildirilen özellikler bazen kullanıcılara hiç sunulmayabiliyor. Uygulama geliştiricileri, özellikleri kullanıma sunmaktan çeşitli nedenlerden ötürü vazgeçebiliyor.

Zuckerberg'le görüşme yapan WABetaInfo, yukarıda sıralanan özelliklerin kullanıma sunmaktan vazgeçilen özellikler arasında yer almayacağının onayını aldı. WhatsApp yeni özellikleri ile ilgili yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaşan web sitesi, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"WhatsApp, birkaç gün önce uygulamaya gelecek yeni özellikleri konuşmak için WhatsApp'a geçip geçemeyeceğimizi sormak için bana ulaştı. WhatsApp CEO'su Will Cathcart ile grupta sohbet etmek için WhatsApp'ı kullandık! Sohbet etmeye başladık ama çok tuhaf hissettim çünkü harika bir deneyimdi."

Sohbetin ilerleyen kısımlarında hiç beklemediği bir olayın gerçekleştiğini gördüğünü belirten WABetaInfo, sohbete Mark Zuckerberg'ün de dahil olduğunu söyledi. Zuckerberg'e göre insanların en çok etkileşimde olduğu nokta özel mesajlaşmadan geçiyor. Bu nedenle sohbeti daha gizli tutmak için bir süre önce kullanıma sunulan kaybolan mesajları daha kullanışlı hale getirmeye çalışıyorlar. Bunu yapmak için kullanıcılara geçici sohbetleri etkinleştirmek isteyip istemediklerini içeren yeni bir seçenek sunacaklar.

Geçici mesajların yanında ek olarak fotoğrafları sadece bir kez görüntüleme özelliği de geliyor. Instagram kullanıcıysanız bu özelliğin nasıl bir şey olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Fotoğrafı teslim alan kişi fotoğrafı sadece bir kez açabilecek.

Zuckerberg'ün üçüncü müjdesi de gerçek bir çapraz platform desteği oldu. Will Cathcart ise çapraz platform desteğinin yaklaşık iki ay içerisinde açık beta sürümünde kullanıma sunulacağının bilgisini paylaştı.

Will Cathcart ayrıca şunları doğruladı: