WhatsApp Yeni Reklam Modeline Geçiyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp yeni iş modeli için harekete geçti. Facebook’un sahibi olduğu mesajlaşma uygulamasının kurumsal şirketlere yeni reklam modelleri sunmak adına kimi değişiklikler yapacağını duyurdu.

2014 yılında Facebook, ücretsiz olarak kullanılabilen WhatsApp’ı tam tamına 19 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. Ücretsiz uygulamanın 19 milyar dolarlık değeri birçok kişi şaşırtmış olmasına karşın, Facebook satın almadan sonra uygulamayı ücretsiz şekilde sunmaya devam etmişti. Özelliklere şirketlere yönelik yeni modeller geliştirerek, WhatsApp üzerinden elde ettiği gelirleri arttırmak isteyen Facebook, dün itibarıyla yeni programının detaylarını tanıttı.

İş dünyası için üç farklı model yaratmak istediğini dile getiren Facebook, ilk olarak oluşturacağı kısayol düğmesiyle birlikte müşterilerin şirketlerle anında diyaloğa girmesini sağlayan yeni bir özelliği platforma eklemek istediğini belirtti. İkinci yöntem, işyerlerinin müşterilerine uçağa biniş kartı gibi bilgiler gönderebilmesini sağlarken, üçüncüsü ise gerçek zamanlı destek olarak düşünüldüğü aktarıldı.

Kullanıcılarının deneyimlerini etkilemeden yeni para kazanma yöntemleri üretmek için çokça çalıştığı bilinen Facebook’un bir sonraki değişikliğiyse WhatsApp Durum tarafından yapacağı, kullanıcılar tarafından paylaşılan hikayeler arasına reklam koyacağı söylendi.

Şirketler tarafından durum bölmesine verilen reklamlara 24 saat içinde atılan mesajların ücretsiz olacağı kaydedilirken, ilk 24 saatten sonra müşteriler tarafından gönderilen mesajlardan reklam ücreti alınacağı da kaydedildi. The Wall Street Journal'a göre potansiyel ya da var olan müşterilere gönderilen her mesajın ücreti ise 9,5 cent olacak.