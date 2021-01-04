WhatsApp'tan Yılbaşı Gecesinde Büyük Rekor!

Uzun bir süre önce Facebook tarafından satın alınan WhatsApp yılbaşı gecesi büyük bir rekorun altına imza attı. Yeni tip koronavirüsle birlikte insanların daha çok görüntülü görüşme uygulamalarını kullanması Facebook’un anlık mesajlaşma uygulamasının büyük bir rekoru kırmasını sağladı. 2020 yılının son günü uygulamada yapılan görüntülü ve sesli konuşma sayısı dudak uçuklattı.

WhatsApp Yılbaşı Gecesi En Çok Kullanılan Uygulamalardan Oldu

COVID-19 salgını bu yılbaşında herkesi evde kalmak zorunda bıraktı. İnternet kullanıcıları ise yeni yıla sayılı dakikalar kalmışken yeni yıla sevdikleri ile girmenin çözümünü Facebook’un anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta buldu. Anlık mesajlaşma uygulaması, yılbaşı gecesinde tüm zamanların en büyük rekorlarından birinin altına imza atarak 2020 yılının sonunda en çok görüntülü konuşma gerçekleştirilen uygulama oldu.

Facebook’un blog yazısına göre yılbaşında 1,4 milyardan fazla görüntülü ve sesli arama yapıldı. Facebook, yılbaşı gecesinin en yoğun gecelerden biri olduğunu söylese de geçen yılın bu zamanına göre yaklaşık olarak %50’lik bir artış kaydetti.

Günlük görüntülü ve sesli konuşma sayısına kıyasla neredeyse iki kat daha fazla görüntülü ve sesli görüşme kaydeden şirketin diğer sohbet uygulaması Facebook Messenger için de oldukça yoğun bir gün olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte Facebook ve Instagram’da 55 milyon canlı yayın gerçekleştirildi.

Facebook’un teknik program yöneticisi Caitlin Banford, “Salgının ilk günleri olan Mart 2020’de yılbaşı gecesini birkaç kez gölgede bırakacak trafik artışları oldu ve bu aylarca sürdü. Facebook geliştirici ekibi benzeri görülmemiş performans iyileştirmeleri yapmak ve altyapımızı daha dayanıklı hale getirmek için bir araya geldi” ifadelerini kullandı.

Facebook’un yılbaşı gecesinde rekor sayıda kullanıcının kesintisiz görüntülü ve sesli görüşme trafiğini karşılaması aslında şirketin aylar boyunca altyapısına ne kadar büyük bir yatırım yaptığının ve karantinanın ortasında önemli bir artış meydana gelen trafiği karşılamakta hiçbir sorun çekmediğinin bir göstergesidir.

Bu yılın sonunda yeni tip koronavirüs salgını tamamen biterse görüntülü görüşmelere de ihtiyaç kalmayabilir ve insanlar eskiden olduğu gibi yılbaşı gecesinde yeniden bir araya gelip 2021 yılını büyük bir mutlulukla uğurlayabilir.