WhatsApp Yıllardır Beklenen Özellik Üzerinde Çalışıyor!

WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir istediği tek hesap ile eş zamanlı çoklu oturum desteği görünüşe göre çok yakında gelebilir!

Eş Zamanlı Oturuma İmkan Sunulacak!

Şu an WhatsApp hesabınızı başka bir cihazda açmak için kurulu olan cihazdan çıkış yapmanız ve diğer cihazda tekrar giriş yapmanız gerekiyor. Bu durumun bazen çok can sıkıcı olduğunu söylemek mümkün. Özellikle otomatik yedekleme konusunda sorunlarınız var ise mesajlar da oldukça karışacaktır.

Son zamanlarda bünyesine pek çok yeni özelliği ekleyen WhatsApp, görünüşe göre bu soruna el atacak.

WABetaInfo tarafından paylaşılan detaylara göre şirket, tek hesap ile çoklu oturum desteği üzerinde çalışıyor. Birkaç hafta içerisinde ekran görüntüsü paylaşmanın mümkün olacağını belirten WABetaInfo, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı veya nasıl işleyeceği konusunda bilgi paylaşmadı.

Asıl net olmayan, bu isimsiz özelliğin yayınlanma süresidir. Şirket öncelikle kendi içlerinde denemeler yapıp daha sonrasında beta programı için aktif edecek. Daha da sonrasında ise diğer kullanıcılara yayılacak. Yani önümüzde uzun bir süreç olduğunu düşünmek mümkün.