WhatsApp'a Yönelik Şikayetler Artıyor: Numaralar Yabancıların Ellerine Düşmüş Durumda!

Çözüm platformu Şikayetvar'ın verilerine göre WhatsApp, sadece bir hafta içinde %1001'lik bir artışla şikayetlerde büyük bir artış yaşadı.

Kullanıcılar yabancı ülke kodlarından arama ve mesajlar aldıklarını bildirirken, birçok insanın özel numarası hakkında endişe verici bir durum olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde çok sayıda kullanıcı, WhatsApp'ta özellikle Hindistan, Endonezya ve diğer ülkeler gibi yabancı alan kodlu numaralardan arama ve mesaj aldıklarını bildirdi. Bazı kullanıcılar yönetici hesaplarına sahip numaralardan çağrı alırken, bazıları da "Nasılsınız? Merhaba" gibi başlayan mesajlar aldı. Bu sorunlar, kullanıcıları Şikayetvar aracılığıyla endişelerini dile getirmeye sevk etti.

Şikayetvar'da WhatsApp Şikayetleri Son Haftalarda Büyük Artış Gösterdi

Geçtiğimiz yılın ilk yedi ayında WhatsApp hakkında 4.409 şikâyetin yapıldığı platformda, sadece bir hafta içinde toplam 1.069 şikâyete ulaşılarak şikâyetlerde önemli bir artış kaydedildi. En yaygın şikâyetler bilgi güvenliği ile ilgili olurken, bunu eksik ve kusurlu hizmet kategorisi izledi.

Şikayetvar üzerinden WhatsApp ile ilgili yazılan şikayetlerden birkaçı ise şu şekilde:

“Hindistan’dan aranıyorum” “+91 ile başlayan Hindistan'a ait numaralardan aranıyorum. Kesinlikle şikayetçiyim. Hesap bilgilerime el konulup, yayılmaları veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum ve telefon numaramla yapılacak bütün işlemlerden. Tüm sorumluluk WhatsApp'a aittir.”

“Numaram nasıl başkalarının eline geçer?” “Özel hayatın gizliliği kanununu hiçe sayan WhatsApp uygulamasından +62 ile başlayan bir numara tarafından aranıyorum. Numaram nasıl bir şekilde bu kişilerin eline geçti, bilmiyorum. Bu durumla ilgili mağdurum ve kati suretle şikayette bulunacağım. Hesap bilgilerime el konulup telefon numaramın yayılması, kullanılması veya üzerime borç çıkması durumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Tüm sorumluluk WhatsApp'a aittir.”

Peki siz benzer bir sorunla karşı karşıya kaldınız mı? Yaşadıklarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.