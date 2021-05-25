WhatsApp'tan Korsan Film İndiren 8 Kişinin Yasaklanması İstendi

Hindistan merkezli Zee Entertainment Enterprises, WhatsApp'tan korsan film indiren 8 kişinin telefon numarasını Facebook'a gönderdi ve numarası gönderilen kişilerin filmi korsan olarak indirdiğine dair bazı kanıtları olduğunu ileri sürdü. Peki, bu kişilerin numarası nasıl tespit edildi?

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre bir yargıç WhatsApp Messenger üzerinden korsan içerik paylaşan kullanıcılarının tamamının hesaplarının yasaklanmasını ve korsan film / dizi ile ilgili bağlantısı olan diğer tüm kullanıcıların hesabına benzer bir işlem yapılmasına karar verdi.

Zee Entertainment Enterprises, ilk olarak "Radhe: Your Most Wanted Bhai" isimli filmin çevrim içi ortamda illegal yollarla paylaşıldığını ve WhatsApp Messenger ile Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden filmin paylaşıldığını açıkladı.

Konu hakkında yapılan açıklamada yetkililerin WhatsApp'ta korsan film paylaşan ve indiren kişilerin telefon numaralarının takip edildiği ve gerekli olan tüm yasal işlemlerin başlatıldığı öne sürüldü. Zee Entertainment özellikle geçtiğimiz birkaç yıl içinde filmleri yasa dışı yollarla paylaşan çok sayıda web sitesine karşı başlattığı savaşla ön plana çıkmıştı.

Zee, bu faaliyetle doğrudan bir ilişkisi olmayan kişilere de bir uyarıda bulundu. Bu tür çevrim içi korsanlıklardan herkesin uzak durması gerektiğini aksi takdirde başlatılan bu sürece onların da dahil edilebileceğini söyledi.

Zee, Radhe isimli filmi WhatsApp Messenger'da izinsiz olarak paylaşan, izleyen, indiren ve saklayan 8 kullanıcının telefon numarasını Facebook'a gönderdiğini ve bazı kanıtlarının olduğunu belirtti ancak Facebook'tan konu ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek herhangi bir açıklama gelmedi.

WhatsApp'tan Korsan Film İndirenler Nasıl Tespit Edildi?

Mahkeme, Zee Entertainment Enterprises'ın haklı olduğunda karar kıldı. Yargıç, WhatsApp Messenger ya da başka bir iletişim aracı üzerinden filmin herhangi bir kopyasını saklamanın, çoğaltmanın, iletmenin, yaymanın, dağıtmanın, kopyalamanın, satmanın veya satışa sunmanın hemen durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Yargıç, filmi izinsiz paylaştıklarına dair kanıtları Facebook'a gönderdikten sonra daha önce tespit edilmiş iki WhatsApp hesabını da aynı nedenle askıya alma kararı aldı. Kullanıcıların merak ettiği nokta, delillerin nasıl bulunduğu oldu.

Delilleri ortaya çıkaran kişilerin muhtemelen kullanıcıların WhatsApp'tan korsan film paylaştığını veya filmin yayılmasını sağlayacak eylemlerde bulunduğunu gösterecek erişim olanakları vardı çünkü WhatsApp'ın iOS, Android ve web sürümündeki sohbetler uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Mesajlar herhangi bir sunucuda depolanmıyor. Bu nedenle geriye iki bir seçenek kalıyor: Ellerine bu kişilerin filmi gönderdiğinin bir ekran görüntüsü ulaştı ya da bu kişilerin filmi paylaştığı grupta yer aldılar.