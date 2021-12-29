Wi-Fi 6E Kullanımı için Önemli Karar

Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Kurulu geçtiğimiz senenin ilk aylarında Wi-Fi 6E teknolojisinin 6 GHz bandında 1.200 MHz spektrumunun lisanssız bir şekilde kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Columbia Temyiz Mahkemesi, çeşitli itirazların ardından kurumun bu kararını destekledi.

Wi-Fi 6E Kullanımı için Temyiz Mahkemesi Onayı!

Şu sıralar kullanmakta olduğumuz Wi-Fi standartları 2.4 GHz ve 5 GHz radyo bantlarını kullanır. Yakın bir gelecekte hayatımıza dahil olması planlanan Wi-Fi 6E ise, 6 GHz bandında çalışabilen bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Peki burada fark yaratan konu ne?

6 GHz spektrumu, diğer bantlarla örtüşmeyen bazı ek kanallar sunuyor: Wi-Fi Alliance'ın da ifade ettiği gibi Wi-Fi 6E 14 adet ek 80 MHz kanala ve 7 adet ek 160 MHz kanala izin verir. Bu, farklı bantlarda aktarımı sağladığı için, kalabalık ortamlarda bağlantıyı çok daha stabil ve dolayısı ile performanslı hale getiriyor.

FCC, bir buçuk yıl kadar önce 6 GHz bandında 1.200 MHz spektrumunun lisanssız bir şekilde kullanılabileceğini duyurmuştu. Ardından bu konudaki çeşitli itirazlarla karşılaştık. Columbia Temyiz Mahkemesi ise nihai kararı vererek FCC tarafından alınan kararı destekledi.

Wi-Fi 6 ile sunulan 2.4 GHz ve 5 GHz bant genişlikleri, Wi-Fi 6E sayesinde 6 GHz ile güncelenecek. Bu, üç farklı bantta (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) yayın yapmanın mümkün olacağı anlamına geliyor. Düzenleyici kurumlarca atılan adımlar daha yaygın hale geldikçe, Wi-Fi 6E teknolojisinin daha geniş ölçekte kullanılmaya başlandığını görebiliriz.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Wi-Fi 6E internet deneyimimizde nasıl bir fark yaratabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.