Wi-Fi 7 Teknolojisi için Çalışmalar Başladı

Teknoloji her geçen dakika gelişmeye devam ediyor. Wi-Fi 6 standardı henüz piyasaya çıkmamış iken Wi-Fi 7 teknolojisi için çalışamalara başlandı.

Wi-Fi 6 teknolojisi, Wi-Fi 5'ten (802.11ac) dört kat daha yüksek hızları destekliyor. Wi-Fi 5 teknolojisi ile 1.3Gbps'ye kadar internet hızlarına ulaşmak mümkün iken Wi-Fi 7 teknolojisi ile bu hızların kat be kat yükseğine ulaşacağız.

Önümüzde iki yıl sonra, 802.11ax gelecek. Bu standardın Wi-Fi 7 olarak adlandırılmasına kesin gözüyle bakılmakta. Uzmanlar Wi-Fi 7 teknolojisinin en erken 2024 yılında hayatımıza girebileceğini söylemekte.

Saniyede 30 gigabit gibi yüksek hızlara sahip olan yeni nesil Wi-Fi teknolojisi, daha iyi video akışı, daha uzun menzilli ve trafik sıkışıklığı konusunda daha az sorun vaat etmekte.

Qualcomm'un teknoloji başkanı VK jones açıklamasında "kablosuzun kabloludan daha hızlı olduğu noktada olacaksınız." dedi. Günümüzdeki Wi-Fi iki radyo frekansı bandını kullanıyor. Bunlar: 2,4 GHz ve 5 GHz. Ancak ABD ve Avrupa, 6GHz’de devasa bir yeni frekans oluşturmaya çalışıyor.

Wi-Fi 7 teknolojisi hakkında gelen bilgiler şu an için bu kadar. Türk Telekom geçtiğimiz aylarda ülkemizde Wi-Fi 6 teknolojisini test etmeye başladığını açıklamıştı. Görünüşe göre, Wi-Fi 6 teknolojisi önümüzdeki yıllarda ülkemizde yaygınlaşacak.

Konu hakkında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!